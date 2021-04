Υγεία - Περιβάλλον

Εξαδάκτυλος στον ΑΝΤ1: το άνοιγμα κάθε δραστηριότητας κρύβει κινδύνους (βίντεο)

Ο Πρόεδρος του ΠΙΣ, τόνισε πως στη σημερινή συνεδρίαση της επιτροπής ειδικών, προτεραιότητα είναι η εξέταση των στοιχείων για Θεσσαλονίκη, Αχαΐα και Κοζάνη.

Ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, Αθανάσιος Εξαδάκτυλος, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλημέρα Ελλάδα», αναφερόμενος στην πορεία της πανδημίας και τις προσδοκίες για το άνοιγμα δραστηριοτήτων, υπογράμμισε ότι κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα κρύβει κινδύνους και για να δούμε τις τυχόν επιπτώσεις από το άνοιγμα του λιανεμπορίου και των Λυκείων, θα πρέπει να περιμένουμε να φτάσουμε στη Μεγάλη Δευτέρα.

Τόνισε δε ότι ο βασικός κανόνας για να περιορίσουμε τον κίνδυνο, είναι να τηρούμε τα μέτρα. Έφερε σαν παράδειγμα το self test , το οποίο το χαρακτήρισε δυσάρεστο, αλλά επεσήμανε την αναγκαιότητα να γίνεται με συνέπεια και βέβαια να καταχωρούνται ορθώς τα αποτελέσματα του.

Ο κ. Εξαδάκτυλος δήλωσε επίσης ότι θα πρέπει να υπάρξει κι ένας μηχανισμός επιτήρησης για όσους βρίσκονται θετικοί. Αλλά και για τις στενές επαφές τους που πρέπει να μείνουν σε καραντίνα.

Ερωτηθείς για την απόφαση να μην ανοίξει το λιανεμπόριο, σε Θεσσαλονίκη, Αχαΐα και Κοζάνη, τη χαρακτήρισε δικαιολογημένη καθώς όταν αυτή πάρθηκε, όλα τα στοιχεία έδειχναν κατακόρυφη αύξηση των κρουσμάτων και οι προβλέψεις από τα λύματα ήταν στον ίδιο τόνο.

Τέλος είπε ότι η επιτροπή των ειδικών θα συνεδριάσει εκ νέου σήμερα και προτεραιότητα της είναι να εξετάσει τα στοιχεία για να αποφασίσει για το άνοιγμα ή όχι, του λιανεμπορίου στις προαναφερθείσες περιοχές.

Την αξιολόγηση των δεδομένων για τους τρεις νομούς στους οποίους δεν άνοιξε η αγορά την περασμένη εβδομάδα, ζητεί η κυβέρνηση από τη σημερινή συνεδρίαση των Ειδικών. Ό,τι αποφασίσουν, η κυβέρνηση θα το πράξει, όπως διαμηνύεται από κυβερνητικής πλευράς.

Το ελάχιστο το οποίο ζητεί η κυβέρνηση είναι να τους προσδιοριστεί ένας ορίζοντας για το πότε θα μπορέσουν να λειτουργήσουν ,αν δεν δοθεί το πράσινο φως για αυτήν τη Δευτέρα.

Αυτό που είναι εκτός πλάνου, πάντως, είναι το άνοιγμα των μεγάλων πολυκαταστημάτων και των malls.

