“ΓΕΦΥΡΑ 2”: χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν υποβάλει αίτηση ένταξης

Τα 100 εκ. ευρώ «άγγιξε» η συνολική κρατική επιδότηση δανειοληπτών από το πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ 1», σύμφωνα με δήλωση του Σταϊκούρα.

Ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, σε γραπτή του δήλωση, επισημαίνει ότι, «το Υπουργείο Οικονομικών προέβη, στις 31 Μαρτίου, στην πέμπτη φάση πληρωμών της κρατικής επιδότησης από το Πρόγραμμα “ΓΕΦΥΡΑ 1”.

Πληρωμές που ανέρχονται συνολικά στα 23,7 εκατ. ευρώ, αντιστοιχούν στην επιδότηση 113.961 δανείων και 72.581 δικαιούχων. Συνυπολογίζοντας και τις προηγούμενες τέσσερις φάσεις πληρωμών, των μηνών Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2020 και Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2021, το συνολικό ποσό της κρατικής επιδότησης που έχει καταβληθεί, μέχρι σήμερα, στους δικαιούχους του Προγράμματος ανέρχεται στα 96 εκατ. Ευρώ».

Όπως αναφέρει στη συνέχεια ο κ. Σταϊκούρας, «παράλληλα, ιδιαιτέρως υψηλό είναι το ενδιαφέρον των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που έχουν αποδεδειγμένα πληγεί από τον οικονομικό αντίκτυπο της πανδημίας, για το Πρόγραμμα “ΓΕΦΥΡΑ 2”.

Ήδη, από την περασμένη Δευτέρα, που ξεκίνησε η λειτουργία της σχετικής ψηφιακής πλατφόρμας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους του Υπουργείου Οικονομικών, μέχρι χθες το βράδυ, 4.160 μοναδιαίοι Α.Φ.Μ. είχαν προχωρήσει στην οριστική υποβολή αίτησης στο νέο Πρόγραμμα.

Εξ αυτών, 2.468 είναι πολύ μικρές επιχειρήσεις, 1.147 είναι ελεύθεροι επαγγελματίες ή ατομικές επιχειρήσεις, 479 είναι μικρές επιχειρήσεις και 66 είναι μεσαίες επιχειρήσεις.

Υπενθυμίζεται ότι οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για το “ΓΕΦΥΡΑ 2” έως τις 9 Μαΐου».

Και καταλήγει στη δήλωση του ο Υπουργός Οικονομικών, «με την υλοποίηση των παραπάνω Προγραμμάτων, η Κυβέρνηση αποδεικνύει έμπρακτα ότι, μέσα στις πρωτόγνωρα δύσκολες συνθήκες που αντιμετωπίζουμε, βρίσκεται στο πλευρό νοικοκυριών και επιχειρήσεων, με γνώμονα πάντα την οικονομική αποτελεσματικότητα και την κοινωνική δικαιοσύνη. Ταυτόχρονα, επιβραβεύει – για πρώτη φορά – τη συνέπεια και ενισχύει την κουλτούρα πληρωμών».

