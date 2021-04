Κόσμος

Βόρεια Ιρλανδία: Ξυπνούν μνήμες “Troubles” (εικόνες)

Συνεχίζεται το χάος στους δρόμους του Μπέλφαστ, με τα βίαια επεισόδια να ξυπνούν μνήμες άλλων εποχών.

Παρά τις εκκλήσεις για ηρεμία από το Λονδίνο, το Δουβλίνο και την Ουάσινγκτον, νέα βίαια επεισόδια ξέσπασαν το βράδυ της Πέμπτης στη Βόρεια Ιρλανδία, η οποία πλήττεται εδώ και μια εβδομάδα από ταραχές, τις οποίες η βρετανική επαρχία είχε να δει χρόνια.

Στο Μπέλφαστ, η αστυνομική δύναμη καταστολής των ταραχών αντιμέτωπη με τους Ρεπουμπλικανούς διαδηλωτές δέχτηκε πέτρες και μολότοφ, καθώς προσπαθούσε να εμποδίσει το πλήθος να κατευθυνθεί προς τους Ενωτικούς διαδηλωτές, μεταδίδει δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

Έχει περάσει μια εβδομάδα από τότε που η βρετανική επαρχία συγκλονίζεται από αυτές τις πρωτοφανείς συγκρούσεις μετά το 1998, με μεγάλο αριθμό βλημάτων να εκτοξεύονται στην αστυνομία και να καίγονται αυτοκίνητα, κυρίως σε περιοχές όπου διαμένουν πιστοί στο βρετανικό στέμμα, προτεστάντες στην πλειοψηφία τους.

Τα βίαια αυτά επεισόδια, που έχουν προκαλέσει μέχρι στιγμής τον τραυματισμό περισσοτέρων από 50 αστυνομικών, φέρνουν στο προσκήνιο τις μνήμες των 3.500 θανάτων που σημειώθηκαν κατά τις τρεις δεκαετίες των "Ταραχών" μεταξύ των καθολικών Ρεπουμπλικανών που θέλουν την επανένωση με την Ιρλανδία και των προτεσταντών Ενωτικών, ένθερμων υποστηρικτών της διατήρησης της ένωσης της επαρχίας με τη Βρετανία.

Οι νέες ταραχές ξέσπασαν παρά τις εκκλήσεις για ηρεμία νωρίτερα σήμερα των πρωθυπουργών της Βρετανίας και της Ιρλανδίας, που ένωσαν τη φωνή τους με αυτήν των ηγετών της Βόρειας Ιρλανδίας, Ενωτικών και Ρεπουμπλικανών, για να καταδικάσουν αυτήν την "απαράδεκτη" βία, μέσα σε ένα κλίμα έντασης και πικρίας στον απόηχο του Brexit.

Πριν από την έκτακτη συνεδρίαση του τοπικού κοινοβουλίου, η κυβέρνηση της Βόρειας Ιρλανδίας, που αποτελείται από Ενωτικούς και Ρεπουμπλικάνους, εξέδωσε κοινή ανακοίνωση για να καταγγείλει την "εντελώς απαράδεκτη και αδικαιολόγητη βία, ανεξάρτητα από τις ανησυχίες", ζητώντας τον τερματισμό "των επιθέσεων κατά της αστυνομίας, των δημοσίων υπηρεσιών και των κοινοτήτων".

Ο Μπόρις Τζόνσον, ο οποίος έστειλε στην περιοχή τον υπουργό του αρμόδιο για τα θέματα της Βόρειας Ιρλανδίας Μπράντον Λιούις, είχε συνομιλία το απόγευμα με τον Ιρλανδό ομόλογό του, Μιχόλ Μάρτιν.

"Υπογραμμίζοντας ότι η βία είναι απαράδεκτη, κάλεσαν σε ηρεμία", αναφέρει η ανακοίνωση του Δουβλίνου. "Μέσω του διαλόγου και της εργασίας για τα θεσμικά όργανα που έχουν συσταθεί με τη Συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευή (η οποία έθεσε τέλος στις Ταραχές το 1998) πρέπει να προχωρήσουμε".

