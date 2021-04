Κόσμος

Κορονοϊός: Η περιοχή του κόσμου που τον “καθάρισε”

Χωρίς μάσκες, με ανοιχτή την εστίαση, άδεια νοσοκομεία και γεμάτα γήπεδα, η πρώτη από τις περιοχές του κόσμου που «καθάρισε» την πανδημία.

Περπατάνε και μιλάνε στον δρόμο χωρίς μάσκα, πηγαίνουν ξανά στο γήπεδο: αυτή είναι η καθημερινότητα στον μικρό βρετανικό θύλακα του Γιβραλτάρ, μία από τις πρώτες περιοχές παγκοσμίως που έχει εμβολιάσει σχεδόν το σύνολο του πληθυσμού της κατά της covid-19.

Ο Ισπανός μάγειρας Ραφαέλ Κορντόν πηγαίνει καθημερινά να δουλέψει στο Γιβραλτάρ, μια περιοχή με σχεδόν 34.000 κατοίκους, στο νότιο άκρο της Ισπανίας, όπου μπόρεσε να εμβολιαστεί κατά της covid-19 όπως πολλοί αλλοδαποί εργαζόμενοι.

“Μοιάζει με όαση”, δηλώνει ο 63χρονος άνδρας, ο οποίος όταν περνά τα σύνορα νιώθει “σαν να περνώ από έναν κόσμο σε έναν άλλο”.

Στην Ισπανία οι περιορισμοί λόγω της πανδημίας του κορονοϊού είναι ακόμη πολλοί και ο Κορντόν δηλώνει ότι νιώθει πως ζει “σε ένα ενυδρείο με περιορισμούς στη μετακίνηση”.

Χάρη στην πρόοδο της εκστρατείας εμβολιασμού κατά της covid-19, ήδη από τα τέλη Μαρτίου, οι μάσκες δεν είναι υποχρεωτικές στο Γιβραλτάρ παρά μόνο στους κλειστούς, δημόσιους χώρους, τα καταστήματα και τα μέσα μεταφοράς.

Η απαγόρευση κυκλοφορίας μετά τα μεσάνυκτα έχει επίσης καταργηθεί, επιτρέποντας σε μπαρ και εστιατόρια να επαναλειτουργήσουν από την 1η Μαρτίου έπειτα από μήνες περιορισμών.

Χθες Πέμπτη ο επικεφαλής της κυβέρνησης του Γιβραλτάρ Φαμπιάν Πικάρντο ανακοίνωσε την άρση από τη Δευτέρα του περιορισμού στον αριθμό των ατόμων που μπορούν να κάθονται στο ίδιο τραπέζι στα μπαρ και τα εστιατόρια και από τις 16 Απριλίου την άρση του περιορισμού των συναθροίσεων σε 16 άτομα.

“Επιχείρηση Ελευθερία”

Στο Γιβραλτάρ όπου 94 άνθρωποι πέθαναν από covid-19 και εντοπίστηκαν 4.300 κρούσματα κορονοϊού, κανένας ασθενής με covid δεν χρειάστηκε να νοσηλευθεί εδώ και περισσότερες από δύο εβδομάδες χάρη στον εμβολιασμό.

Με την ονομασία “Επιχείρηση Ελευθερία”, η εκστρατεία εμβολιασμού επέτρεψε να χορηγηθεί ένα εμβόλιο κατά της covid-19 στο 85% των κατοίκων του Γιβραλτάρ.

Περισσότεροι από τους μισούς από τους περίπου 15.000 εργαζόμενους που πηγαίνουν καθημερινά στον θύλακα από την Ισπανία για να εργαστούν έχει επίσης λάβει μία από τις δύο δόσεις.

“Είναι μεγάλη ανακούφιση”, δήλωσε η υπουργός Υγείας Σαμάνθα Σακραμέντο. Η ίδια αποδίδει την ταχύτητα της εμβολιαστικής εκστρατείας στο μικρό μέγεθος του Γιβραλτάρ και την προμήθεια εμβολίων από τη Βρετανία.

“Τις πρώτες εβδομάδες εμβολιάζαμε καθημερινά, επτά ημέρες την εβδομάδα”, πρόσθεσε.

Αφού τους χορηγηθούν και οι δύο δόσεις εμβολίου κατά της covid-19 οι πολίτες λαμβάνουν ένα είδος εμβολιαστικού διαβατηρίου, το οποίο τους επιτρέπει να συμμετέχουν σε συγκεντρώσεις ή να ταξιδεύουν.

Την προηγούμενη εβδομάδα άνοιξε και πάλι το Victoria Stadium για 600 εμβολιασμένους προκειμένου να παρακολουθήσουν τον ποδοσφαιρικό αγώνα της ομάδας του Γιβραλτάρ με αυτή της Ολλανδίας.

Περίπου 500 θεατές παρακολούθησαν επίσης αγώνα μποξ στις 27 Μαρτίου.

Και στις δύο περιπτώσεις οι θεατές είχαν υποβληθεί σε διαγνωστικό τεστ για κορονοϊό την ίδια ημέρα και είχαν βρεθεί αρνητικοί.

