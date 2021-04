Αθλητικά

Γιακουμάκης: μεταγραφικές “σειρήνες” από τη Βρετανία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η εκπληκτική σεζόν του Έλληνα επιθετικού στην Ολλανδία, έχει ανοίξει… την όρεξη αρκετών συλλόγων από το νησί.

H Νόριτς, ομάδα στην οποία αγωνίζεται ο Δημήτρης Γιαννούληw, που ίσως αυτό το Σαββατοκύριακο επιβεβαιώσει μαθηματικά την άνοδό της στην Premier League, αλλά και η Μπράιτον με την Σαουθάμπντον, εξετάζουν την περίπτωση απόκτησης της Γιώργου Γιακουμάκη.

Αυτό αναφέρει η αγγλική ιστοσελίδα TeamTalk, σημειώνοντας ότι «οι εμφανίσεις του κορυφαίου σκόρερ στην ολλανδική Eredivisie, τα 24 γκολ του Γιακουμάκη σε 26 εμφανίσεις του με την Φένλο, έθεσαν τις αγγλικές ομάδες σε ετοιμότητα».

Επίσης οι Άγγλοι σημειώνουν ότι τον 26χρονο Ελληνα διεθνή επιθετικό παρακολουθούν οι κορυφαίοι σύλλογοι της Ολλανδίας.

Αφού αναφέρονται στην παρουσία του Γιαννούλη στη Νόριτς , θεωρώντας δεδομένο ότι με την εξασφάλιση της ανόδου στην Premier League, θα ενεργοποιηθεί η οψιόν αγοράς του των 6,2 εκατ λιρών, υπογραμμίζουν ότι ο Γιακουμάκης πληροί τις προϋποθέσεις για άδεια εργασίας, σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς που ισχύουν μετά το Brexit.

Ειδήσεις σήμερα:

ΓΣΕΕ: Το 40% των εργαζομένων δεν αμείβεται για τις υπερωρίες του

Μάρκ Έλιοτ: Πέθανε η φωνή των τρέιλερ ταινιών της Disney

Τροχαίο μετά από καταδίωξη στην Έδεσσα