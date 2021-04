Συνταγές

Συνταγή: Μοσχαράκι κοκκινιστό με χωριάτικες πατάτες τηγανητές

Ο σεφ της εκπομπής “Το Πρωινό”, Πέτρος Συρίγος, μας δείχνει τα μυστικά για ένα πεντανόστιμο αποτέλεσμα.

Ένα πιάτο που θυμίζει… χωριό, ετοίμασε στην εκπομπή “Το Πρωινό” ο σεφ Πέτρος Συρίγος. Έφτιαξε μοσχαράκι κοκκινιστό, με λαχανικά και χωριάτικες τηγανητές πατάτες.

Για καλύτερο αποτέλεσμα, συνέστησε μοσχαρίσιο χτένι, το οποίο θα μαλακώσει και δεν θα λιώσει.

Δύο μυστικά για τη συγκεκριμένη συνταγή είναι το σβήσιμο στο τέλος με κόκκινο κρασί, για να πάρει την ένταση το κρέας, και το διπλό τηγάνισμα στις πατάτες.

Δείτε την εκτέλεση της συνταγής και τα “μυστικά” της:

