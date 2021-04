Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: Δημιουργικό Σαββατοκύριακο, αλλά προσοχή… (βίντεο)

Διάβασέ μου το...

Οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την πολύπειρη αστρολόγο στην εκπομπή “Το Πρωινό”.

Η αστρολόγος Λίτσα Πατέρα παρουσίασε τις προβλέψεις της για όλα τα ζώδια στην εκπομπή “Το Πρωινό” του ΑΝΤ1.

Μεταξύ άλλων, έκανε λόγο για ένα δημιουργικό Σαββατοκύριακο, υπογραμμίζοντας ωστόσο πως χρειάζεται προσοχή.

Ο Άρης με τον Δία δημιουργούν μία ευχάριστη κατάσταση και είναι μία ευκαιρία για καινούργια ξεκινήματα, τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε αισθηματικό επίπεδο.

Η Αφροδίτη κάνει μία δύσκολη όψη, από το Σάββατο το βράδυ, με τον Πλούτωνα. Θα πρέπει να προσέχουμε ζήλιες, πάθη και εντάσεις, που μπορεί να χαλάσουν το ευχάριστο κλίμα που υπάρχει.

Μας προδιαθέτει επίσης για κρυμμένες αλήθειες, που θα έρθουν στο προσκήνιο από τη Δευτέρα, όταν θα έχουμε τη νέα Σελήνη στον Κριό.

