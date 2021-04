Life

“Ήλιος”: Ο Γιώργος Χρανιώτης στον ρόλο του αστυνόμου (εικόνες)

Καθηλωτικό αναμένεται το αποψινό επεισόδιο της δημοφιλούς σειράς του ΑΝΤ1.

Ο Γιώργος Χρανιώτης μπαίνει από την Παρασκευή 9 Απριλίου, στην αγαπημένη τηλεοπτική σειρά “Ήλιος” του ΑΝΤ1 και θα ενσαρκώσει τον Μηνά.

Ο Μηνάς είναι αστυνόμος. Έχει διακριθεί για τη μάχη που δίνει να διαλύσει κυκλώματα σωματεμπορίας και μαστροπείας. Έχει δεχτεί επαίνους για τη δουλειά του, η οποία, όμως, τον φέρνει καθημερινά σε επαφή με το σκοτεινό πρόσωπο της πόλης. Είναι έξυπνος και εύστροφος στο να χειρίζεται καταστάσεις, αλλά και ικανός στο να φτάνει στα άκρα για να πετύχει το σκοπό του. Το μόνο που μένει να αποκαλυφθεί, είναι ποιος είναι ακριβώς αυτός ο σκοπός…

Τι θα δούμε στο επεισόδιο της Παρασκευής

Η Αλίκη δεν μπορεί να καταλάβει γιατί ο Δημήτρης της έκρυψε την παλιά του σχέση με την Μπέτυ. Η Λήδα βοηθάει τον Νικήτα να αναρρώσει, χωρίς εκείνος να υποψιάζεται πως συνεργάζεται με τον Δημήτρη, προκειμένου να βρεθούν τα ίχνη του Κωστή. Ο Γιάννης ζητάει από την Αθηνά να βρεθούν οι δυο τους, αλλά εκείνη προσπαθεί να το αποφύγει…

Ο Πέτρος δέχεται την επίθεση του Άρη και θυμώνει μαζί του. Ο Δήμος, με την πλάτη του Δημήτρη, προσπαθεί να παγιδεύσει τον Μάνο, όμως φαίνεται πως ο Μάνος, τους εκπλήσσει για ακόμη μια φορά. Ο Χρήστος κι η Σοφία, φαίνεται να ξεπερνούν τις δυσκολίες τους κι είναι αποφασισμένοι να προχωρήσουν στον γάμο τους.

Την ίδια στιγμή, η είδηση ενός πτώματος, έρχεται να περιπλέξει την υπόθεση της αερολέσχης. Ενώ ο Νικήτας, είναι ένα βήμα απ’ το να ανακαλύψει το σχέδιο του Δημήτρη και την εμπλοκή της Λήδας σ’ αυτό.

