ΗΠΑ: Συγκλονίζουν τα δάκρυα παιδιού που περιπλανιόταν μόνο του (βίντεο)

Ραγδαία αύξηση των ασυνόδευτων ανηλίκων που εντοπίζονται κοντά στα σύνορα των ΗΠΑ με το Μεξικό.

Ένα μικρό αγόρι βρέθηκε να περπατά μόνο του στην άκρη ενός δρόμου της ερήμου του Τέξας, από συνοριοφύλακα των ΗΠΑ που έκανε περιπολία στην περιοχή.

Το 10 ετών αγοράκι, από τη Νικαραγάουα, είπε κλαίγοντας πως ενώ περπατούσε με ομάδα ανθρώπων, εκείνοι τον παράτησαν και απέμεινε μόνος του, για ώρες.

«Τέτοιες σκηνές είναι συνήθεις, αφού οι διακινητές εγκαταλείπουν τα παιδιά σε απομονωμένες περιοχές, χωρίς να τους ενδιαφέρει τι θα απογίνουν», αναφέρεται σε ανακοίνωση της Υπηρεσίας Συνοριοφυλακής των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία των Αρχών, μόνο το Μάρτιο, εντοπίστηκαν 19.000 παιδιά που ταξίδευαν μόνα τους από τα σύνορα με το Μεξικό. Πρόκειται για το μεγαλύτερο αριθμό που έχει καταγραφεί και ένα μεγάλο «τεστ» για τον Πρόεδρο Μπάιντεν, που έχει αλλάξει πολλές από τις πολιτικές του προκατόχου του στο μεταναστευτικό.

Ένας από τους παράγοντες, που σύμφωνα με το Associated Press, οδήγησαν σε αυτήν την αύξηση είναι και η απόφαση Μπάιντεν να εξαιρέσει τα ασυνόδευτα παιδιά από την απόφαση που σχετίζεται με την πανδημία και προβλέπει ότι οι περισσότεροι από τους ανθρώπους που μπαίνουν στη χώρα θα απελαύνονται χωρίς να τους δίνεται το δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση για άσυλο.

Τα παιδιά, αντιθέτως, μπορούν να πάνε σε «σπόνσορές» τους στις ΗΠΑ, συνήθως συγγενείς τους ή ακόμα και τους γονείς τους, που βρίσκονται σε αμερικανικό έδαφος, αποκτώντας το δικαίωμα που μπορούν να διεκδικήσουν στα ήδη φορτωμένα δικαστήρια που διαχειρίζονται μεταναστευτικές υποθέσεις.

