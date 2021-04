Τοπικά Νέα

Ζέρβας: δεν αποδίδει το συγκεκριμένο lockdown στη Θεσσαλονίκη

Ο δήμαρχος της πόλης υποστηρίζει ότι ο «κόσμος δεν μπορεί πλέον να μαντρωθεί», γιατί έχει κουραστεί.

Δεν αποδίδει το συγκεκριμένο lockdown στη Θεσσαλονίκη δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης, Κωνσταντίνος Ζέρβας. Όπως είπε, υπάρχει μεγάλη κόπωση του πληθυσμού σε ψυχολογικό αλλά και οικονομικό επίπεδο, για αυτό και ο κόσμος πλέον δυσκολεύεται να πειθαρχήσει ενώ τα επιδημιολογικά δεδομένα μέρα με τη μέρα χειροτερεύουν.

Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, εισηγείται να γίνει ένα ελεγχόμενο άνοιγμα του λιανεμπορίου με τη μέθοδο του click away για την εκτόνωση της κατάστασης σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο. Υπογράμμισε ότι πρέπει να γίνει καλύτερη διοχέτευση της εκτόνωσης, όπως έγινε με τα κομμωτήρια.

Όπως εξήγησε ο κ. Ζέρβας, μιλώντας στο «Θέμα 104,6», ο κόσμος πλέον δεν μπορεί να μαντρωθεί. Καθημερινά όπως είπε, ο δήμος μαζεύει από τα πάρκα, κήπους και την παραλία περίπου δύο χιλιάδες γιγαντοσακούλες σκουπιδιών από παρέες που συγκεντρώνονται εκεί.

«Υπάρχουν παρέες που μαζεύονται σε πάρκα και παραγγέλνουν πίτσες. Εγώ δεν σηκώνω το δάχτυλο σε αυτούς, καταλαβαίνω την κόπωση», είπε χαρακτηριστικά.

Για την πορεία των εμβολιασμών, σημείωσε ότι εξελίσσεται εξαιρετικά. Ωστόσο, ο αριθμός των εμβολίων είναι μικρός.

