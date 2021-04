Life

Τάκης Βουγιουκλάκης: ο Γιάννης Παπαμιχαήλ αποχαιρετά τον θείο του (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το μήνυμα του γιού της Αλίκης, μετά τον θάνατο του αδελφού της μητέρας του.

O γνωστός σκηνοθέτης και αδερφός της Αλίκης Βουγιουκλάκη έσβησε στα 82 του χρόνια από ανακοπή καρδιάς.

Ο Τάκης Βουγιουκλάκης το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας και πέθανε στον ύπνο του.

Πολλοί ήταν αυτοί που θέλησαν να αποχαιρετήσουν τον Τάκη Βουγιουκλάκη μέσα από τα social media και αναμεσά σε αυτούς ήταν και ο ανιψιός του, Γιάννης Παπαμιχαήλ.

Διαβάστε περισσότερα στο fthis.gr…

Ειδήσεις σήμερα:

Τουρκία: Αεροσκάφος έπεσε στη θάλασσα

Γιακουμάκης: μεταγραφικές “σειρήνες” από τη Βρετανία

“Ήλιος”: Ο Γιώργος Χρανιώτης στον ρόλο του αστυνόμου (εικόνες)