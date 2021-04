Κόσμος

Τζορτζ Φλόιντ: “Σε κάθε αναπνοή χρειαζόταν να δίνει μάχη με την άσφαλτο”

Συνεχίζεται η δίκη του αστυνομικού που δολοφόνησε τον Τζορτζ Φλόιντ, ενώ προκαλούν οι λεπτομέρειες των συνθηκών του θανάτου του.

Ο θάνατος του Τζορτζ Φλόιντ προκλήθηκε “από χαμηλό επίπεδο οξυγόνου” έπειτα από τις ενέργειες των αστυνομικών που τον συνέλαβαν και τον κράτησαν ακινητοποιημένο στο έδαφος επί σχεδόν 10 λεπτά, δήλωσε ένας ειδικός στη δίκη του λευκού αστυνομικού Ντέρεκ Σοβίν, αναφερόμενος στο κεντρικό ζήτημα της αιτίας του θανάτου του Αφροαμερικανού.

Ο 45χρονος Σοβίν κατηγορείται για τον φόνο του Φλόιντ στις 25 Μαΐου 2020 αφού κράτησε το γόνατό του πάνω στον λαιμό του θύματος, ένα περιστατικό που προκάλεσε ένα ιστορικό κύμα οργής και αγανάκτησης κατά του ρατσισμού και της αστυνομικής βίας στις ΗΠΑ.

Ο Φλόιντ φώναξε πολλές φορές “Δεν μπορώ να αναπνεύσω” στους τρεις αστυνομικούς που τον κράτησαν ακινητοποιημένο στο έδαφος, με τα χέρια δεμένα πίσω από την πλάτη, ενώ ταυτόχρονα τον πίεζαν στη πλάτη, τον λαιμό και τα πλευρά.

Σύμφωνα με τον Μάρτιν Τόμπιν, γνωστό πνευμονολόγο που κλήθηκε ως μάρτυρας από την κατηγορούσα αρχή, ο συνδυασμός αυτών των παραγόντων απεδείχθη μοιραίος για τον Φλόιντ.

“Σε κάθε αναπνοή χρειαζόταν να δίνει μάχη με την άσφαλτο, να δίνει μάχη με τη μικρή ποσότητα αέρα που μπορούσε να εισπνεύσει προσπαθώντας να ανασηκωθεί από τα γόνατα των αστυνομικών” που πίεζαν τα δεμένα με χειροπέδες χέρια του πάνω στον θώρακά του, εξήγησε στους ενόρκους ο πνευμονολόγος.

Αυτό “το χαμηλό επίπεδο οξυγόνου” δυσκόλευε τον Φλόιντ να αναπνεύσει και “προκάλεσε βλάβη τον εγκέφαλό του αλλά και καρδιακή αρρυθμία, η οποία προκάλεσε την ανακοπή καρδιάς”, εκτίμησε ο δρ Τόμπιν.

Αυτός είναι ο ισχυρισμός της κατηγορούσας αρχής, σύμφωνα με την οποία ο Φλόιντ πέθανε από ασφυξία, αν και η νεκροψία εντόπισε απλώς καρδιακή ανακοπή.

Το γόνατο του αστυνομικού βρισκόταν πάνω στον λαιμό και την πλάτη του Φλόιντ “περισσότερο από το 90% του χρόνου” που διήρκησε η ακινητοποίησή του, σύμφωνα με τον Τόμπιν. Ένας άνθρωπος με καλή κατάσταση υγείας “θα είχε πεθάνει από αυτό που υπέστη ο Φλόιντ”, τόνισε ο γιατρός.

Ένας άλλος γιατρός που επίσης κάλεσε η κατηγορούσα αρχή, ο Μπιλ Σμοκ, απέκλεισε το ενδεχόμενο ο θάνατος του Αφροαμερικανού να οφείλεται σε χρήση ναρκωτικών, κάτι που ισχυρίζεται ο δικηγόρος του Ντέρεκ Σοβίν, ο Έρικ Νέλσον.

Παράλληλα ο Σμοκ υπογράμμισε και την “αδράνεια των αστυνομικών όταν ένας εξ αυτών δήλωσε ότι δεν νιώθει πλέον τον καρδιακό παλμό του Τζορτζ Φλόιντ”. “Θα έπρεπε να έχουν αρχίσει να του κάνουν καρδιακές μαλάξεις”, τόνισε εμφανώς συγκινημένος.

Ο Σοβίν, που αν κριθεί ένοχος κινδυνεύει με 40 χρόνια κάθειρξη, έχει δηλώσει αθώος, ισχυριζόμενος ότι χρησιμοποίησε μια τεχνική ακινητοποίησης την οποία έμαθε στη διάρκεια της εκπαίδευσής του για να αντιμετωπίζει υπόπτους που αντιδρούν στη σύλληψη.

Ωστόσο στη διάρκεια της δίκης, που ξεκίνησε πριν εννέα ημέρες, αξιωματούχοι της αστυνομίας εκτίμησαν ότι ο Σοβίν έκανε χρήση αδικαιολόγητης βίας και παραβίασε τον αστυνομικό κώδικα.

Ο δικηγόρος του Σοβίν υποστηρίζει ότι ο Φλόιντ, που αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας και ήταν εθισμένος σε οπιοειδή, πέθανε από υπερβολική δόση ναρκωτικών.

Η δίκη πρόκειται να συνεχιστεί για περίπου άλλες δύο εβδομάδες, ενώ η απόφαση των ενόρκων δεν αναμένεται πριν το τέλος Απριλίου. Οι δύο άλλοι αστυνομικοί που εμπλέκονται στον θάνατο του Φλόιντ θα δικαστούν για συνέργεια σε φόνο τον Αύγουστο.

