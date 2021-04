Life

Η Φάρμα: Ο “μαρτυριάρης” επιστάτης έκανε αποκαλύψεις (βίντεο)

Τι είπε ο Βασίλης Φιλίππου για το άρμεγμα και τα “κουρασμένα παλληκάρια” που δεν μπορούν να ξυπνήσουν το πρωί.

Ο επιστάτης της “Φάρμας” μίλησε στο “Πρωινό” για τους λόγους που έχει γίνει πιο αυστηρός με τους παίκτες και άναψε… φωτιές στο πάνελ με τα σχόλιά του.

«Με αναγκάζουν οι παίκτες», είπε. Επιβεβαίωσε πως θα έρθει κτηνίατρος, γιατί ενώ είχε εξηγήσει στους παίκτες τη διαδικασία του αρμέγματος, προφανώς έκαναν λάθη, με αποτέλεσμα να προκληθεί μαστίτιδα στα ζώα και οι κατσίκες δεν είχαν γάλα.

Η συνέχεια ήταν πιο “σκανδαλιστική”, με τον επιστάτη να λέει πως «έχουν θέμα με το πρωινό ξύπνημα». Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον “Ντούπη”, λέγοντας πως «τελευταία μας τα χαλάει λίγο». «Έχει άλλες ασχολίες, δεν ξέρω τι γίνεται», συμπλήρωσε.

Πήρε την “πάσα” για την Καλογρετσάκη και συνέχισε: «Η Κυριακή θα τον κρατάει ξύπνιο μέχρι αργά…». «Υποθέσεις κάνω, δεν ξέρω», συμπλήρωσε, «εγώ πάω και βλέπω κάτι κουρασμένα παλληκάρια».

