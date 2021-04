Κόσμος

Σαρλ Μισέλ: να σταματήσει η Τουρκία την εχθρική ρητορική απέναντι σε ευρωπαϊκά κράτη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, έκανε λόγο για «παράθυρο ευκαιρίας» στις σχέσεις ΕΕ – Τουρκίας, αν η Άγκυρα σταματήσει τις μονομερείς ενέργειες.

Για μία στιγμή κατά την οποία μπορεί να ανοίξει ένα «παράθυρο ευκαιρίας» στις σχέσεις ΕΕ με την Τουρκία έκανε λόγο ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ μιλώντας στο δίκτυο LN24, τονίζοντας ότι εναπόκειται στην Άγκυρα να δείξει ότι επιθυμεί μια θετική ατζέντα σταματώντας «τις μονομερείς ενέργειες, την εχθρική ρητορική απέναντι στα ευρωπαϊκά κράτη».

Επιπροσθέτως, ο Σαρλ Μισέλ υπογράμμισε ότι η ΕΕ υπερασπίζεται το σεβασμό για τα κράτη-μέλη της, την Ελλάδα και την Κύπρο, ενώ επισήμανε ότι τον Ιούνιο το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα αξιολογήσει τη συμπεριφορά της Τουρκίας.

Ειδήσεις σήμερα:

ΓΣΕΕ: Το 40% των εργαζομένων δεν αμείβεται για τις υπερωρίες του

Μάρκ Έλιοτ: Πέθανε η φωνή των τρέιλερ ταινιών της Disney

Τροχαίο μετά από καταδίωξη στην Έδεσσα