Star Style: Κάνε copy το look της Victoria Beckham

Τα έξυπνα μυστικά που χρησιμοποίησε ενώ περπατούσε σε πασαρέλα στην Νέα Υόρκη και οι προτάσεις που θα σου δώσει “πόντους”.

Ένα κομψό και minimal outfit επέλεξε η Victoria Beckham για να «περπατήσει» στην πασαρέλα της στη Νέα Υόρκη. Ένα σκούρο τζιν παντελόνι -με 70s αναφορές- συνδυασμένο με μία λευκή μπλούζα με μαύρη λεπτομέρεια αποτελεί ένα look για all day εμφανίσεις.

Το συγκεκριμένο ψηλόμεσο denim παντελόνι με τη flare γραμμή και με μήκος που καλύπτει τα παπούτσια θα σου προσθέσει extra πόντους ύψους. Θα το φορέσεις το πρωί με τα αγαπημένα σου sneakers κι ένα πλεκτό πουλόβερ αλλά και με ένα μεταξωτό τοπ και τις ψηλοτάκουνες γόβες σου το βράδυ.

