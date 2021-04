Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊος και απώλεια όσφρησης: Γιατί μπορεί να είναι το μοναδικό σύμπτωμα

Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσεις αν ξαφνικά χάσεις την όσφρησή σου.

Η όσφρηση είναι μία πολύτιμη αίσθηση, διότι μας βοηθά να χαρούμε τις καθημερινές ευχάριστες μυρωδιές του περιβάλλοντος και να απολαύσουμε το φαγητό και το ποτό μας, αλλά και μας προστατεύει, προειδοποιώντας για επικίνδυνες τροφές, τοξικές ουσίες ή φωτιά.

Σύμφωνα με την Ελληνική Ρινολογική Εταιρεία Πλαστικής Χειρουργικής Προσώπου από την αρχή της πανδημίας, έχει ανακοινωθεί ότι η απώλεια όσφρησης είναι ένα πολύ συχνό σύμπτωμα της COVID-19. Ο μηχανισμός με τον οποίο ο νέος κορονοϊός επιδρά στο σύστημα της όσφρησης δεν είναι σαφής, αλλά η έρευνα μέχρι σήμερα έχει δείξει ότι δεν βλάπτονται απ’ ευθείας τα υπεύθυνα για την όσφρηση νευρικά κύτταρα. Τι άλλο πρέπει να ξέρεις όμως; Και τι πρέπει να κάνεις αν ξαφνικά νιώσεις ότι έχασες την όσφρησή σου;

