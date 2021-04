Κοινωνία

ΕΛΣΤΑΤ: σημαντική μείωση των θανάτων τους δυο πρώτους μήνες του έτους

Σε ποια περιφέρεια σημειώθηκε αύξηση και σε ποια η μεγαλύτερη μείωση. Τα στατιστικά ανά ηλικιακή ομάδα.

Μείωση 8,32% σημείωσαν οι θάνατοι στην Ελλάδα κατά τις 8 πρώτες εβδομάδες του 2021 (4/1/2021- 28/2/2021) και ανήλθαν σε 20.538 (10.537 άνδρες και 10.001 γυναίκες) σε σχέση με τους 22.402 (11.192 άνδρες και 11.210 γυναίκες) θανάτους τις αντίστοιχες 8 εβδομάδες του 2020.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, οι περισσότεροι θάνατοι καταγράφηκαν την 8η εβδομάδα (22/2- 28/2/2021) με ποσοστό αύξησης 7,9%, ενώ οι λιγότεροι θάνατοι καταγράφηκαν την 5η εβδομάδα (1/2- 7/2/2021) με ποσοστό μείωσης 16,6%, την 2η (11/1- 17/1/2021) με ποσοστό μείωσης 14,9% και την 6η (8/2/2021- 14/2/2021) με ποσοστό μείωσης 13,8%.

Ανά ηλικιακή ομάδα παρατηρείται ότι οι θάνατοι ήταν λιγότεροι, σε απόλυτες τιμές, κυρίως στις ηλικιακές ομάδες 85 έως 89 ετών (626 θάνατοι), 80 έως 84 ετών (461) και 90 και άνω ετών (402), ενώ οι περισσότεροι ήταν κυρίως στην ηλικιακή ομάδα 60 έως 64 ετών (20 θάνατοι).

Από την κατά τόπο μόνιμης διαμονής των θανόντων, παρατηρείται ότι οι θάνατοι παρουσιάζουν αύξηση σε μία περιφέρεια και μείωση σε 12. Η μεγαλύτερη αύξηση, σε απόλυτες τιμές, παρουσιάζεται στην περιφέρεια Θεσσαλίας κατά 68 θανάτους και η μεγαλύτερη μείωση στην περιφέρεια Αττικής κατά 815 θανάτους.

