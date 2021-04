Life

Παυλίδου στο “Πρωινό”: Βγήκα από τη “Φάρμα” και κόλλησα κορονοϊό (βίντεο)

Η Σοφία Παυλίδου μίλησε για τους λόγους της αποχώρησής της και τους πρώην συμπαίκτες της. Πώς περιέγραψε ότι πέρασε τη “μάχη” με τον κορονοϊό.

Για την εμπειρία της από τη “Φάρμα” και την μάχη που έδωσε με τον κορονοϊό, μίλησε η Σοφία Παυλίδου στο “Πρωινό” του ΑΝΤ1.

«Πέρασα τρεις εγκλεισμούς», είπε, αναφερόμενη στην περίοδο της καραντίνας, το διάστημα που έμεινε στη “Φάρμα” και κατόπιν την περιπέτεια με την COVID-19.

Όπως είπε, νόσησε ήπια και τα συμπτώματα ήταν πυρετός, πονοκέφαλος, βήχα, μυϊκοί πόνοι, αδυναμία και αγευσία.

Η Σοφία Παυλίδου τόνισε πως δεν της έλειψε το φαγητό στη “Φάρμα”, καθώς έχει μάθει να κάνει “ξηρασία”, μία διαδικασία στην οποία αφήνει τον εαυτό της χωρίς τροφή και νερό μέχρι και τρεις ημέρες.

Αναφορικά με τους λόγους της οικειοθελούς αποχώρησής της, είπε πως αντιμετώπιζε αρρυθμίες μετά από αγώνισμα και αυτό την τρόμαξε, καθώς δεν είναι άνθρωπος που δεν θα τα δώσει όλα.

Από τις τρεις εβδομάδες στη “Φάρμα”, είπε πως ευχαριστήθηκε περισσότερο κυρίως την εβδομάδα κατά την οποία ήταν υπηρέτρια.

Κληθείσα να σχολιάσει την ένταση μεταξύ του Στράτου Τζώρτζογλου και του Μιχάλη Ιατρόπουλου, σχολίασε πως οι εξάρσεις είναι συνηθισμένες για τον Στράτο.

Για τον Ερωτόκριτο είπε πως δεν προσέφερε στη φάρμα, ενώ εκτίμησε πως «ο Ντούπης θα πάει ψηλά».

Μάλιστα για τον τελευταίο ανέφερε πως της αρέσει πολύ το έντονο φλερτ που έχει με την Καλογρετσάκη.

