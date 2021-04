Υγεία - Περιβάλλον

Yoga για εγκύους: Δωρεάν μαθήματα στο ΜΗΤΕΡΑ

Γράφει η Έφη Καραπιπέρη Prenatal yoga instructor, Υπηρεσία Yoga για εγκύους.

Η εγκυμοσύνη είναι μια συναρπαστική περίοδος στη ζωή μιας γυναίκας. Η γυναικεία φύση αντιλαμβάνεται και διαισθάνεται τη φυσική διαδικασία της γέννας και προσπαθεί κατά τη διάρκεια της, να προετοιμαστεί με τον καλύτερο τρόπο για να πετύχει μία ευχάριστη περίοδο εγκυμοσύνης, με όσο το δυνατόν λιγότερες ενοχλήσεις, καλή ψυχολογική διάθεση και να πετύχει τη βέλτιστη θέση εμβρύου για έναν εύκολο, φυσιολογικό τοκετό.

Η yoga για εγκύους (prenatal yoga) είναι ένα ειδικά διαμορφωμένο πρόγραμμα που σας βοηθάει να επανασυνδεθείτε με αυτή την εσωτερική σας σοφία και σας καθοδηγεί στο ταξίδι της εγκυμοσύνης βήμα-βήμα. Η πρακτική πραγματοποιείται με βάση το αγγλικό σύστημα Birthlight, με ασκήσεις προσαρμοσμένες ειδικά για τις έγκυες γυναίκες.

O φυσικός συνδυασμός ασκήσεων και αναπνοών, θα σας ενώσει με το μωρό σας και θα σας καλλιεργήσει συνείδηση στο μυαλό, το σώμα και το πνεύμα σας, αυξάνοντας επίσης και την ορμόνη ωκυτοκίνη, απαραίτητη για τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, την ώρα του τοκετού αλλά και μετά τη γέννηση, ενισχύοντας ακόμα περισσότερο το δέσιμο με το μωρό σας.

Η ανησυχία, το στρες και η κατάθλιψη είναι κάποια από τα χαρακτηριστικά που ίσως βιώνει η έγκυος γυναίκα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, ή και ένα χρόνο μετά τη γέννηση του μωρού.

Η συνδρομή του γυναικολόγου είναι απαραίτητη και υψίστης σημασίας. Είναι γενικός σύμβουλος και θεραπευτής, συζητώντας ανησυχίες κάθε είδους (θέματα διατροφής, ψυχολογίας, διαπροσωπικών σχέσεων, σωματικές ενοχλήσεις).

Η πρόταση πραγματοποίησης πρακτικής προγεννητικής γιόγκα είναι μία από τις συμβουλές του, εάν πρόκειται για μία εγκυμοσύνη που δεν αντιμετωπίζει κάποια ιδιαιτερότητα που θα καθιστούσε μη επιτρεπτή τέτοιου είδους πρακτική.

Η Yoga για εγκύους

Δυναμώνει τη μήτρα και τους μυς της λεκάνης

Βελτιώνει τη κυκλοφορία του αίματος

Γυμνάζει, δυναμώνει τη σπονδυλική στήλη και βοηθάει στον πόνο της μέσης και πλάτης

Ανακουφίζει από τα ενοχλητικά συμπτώματα της εγκυμοσύνης όπως ναυτία, καούρα, δυσπεψία, δυσκοιλιότητα, φλεβίτιδα, πρήξιμο

Προσφέρει αναζωογόνηση και ευεξία, καλή ψυχολογική διάθεση και ήρεμο ύπνο

Βοηθάει στην πραγματοποίηση της βέλτιστης θέσης εμβρύου

Αυξάνει την ωκυτοκίνη, ενισχύει το δέσιμο μητέρας-εμβρύου

Μέσα από απλές συμβουλές εξασκείστε στο:

Πώς πρέπει να σκύβετε,?να κάθεστε και να επαναφέρετε το σώμα σας στην όρθια θέση, ώστε να μη δημιουργείται ενόχληση στο μωρό σας και να μη ταλαιπωρείται το σώμα σας.

Μαθαίνετε ποιος είναι ο πλέον ενδεδειγμένος τρόπος για έναν ήρεμο και ξεκούραστο ύπνο.

Πως να αναπνέετε σωστά και να αποβάλετε το άγχος

Διδάσκεστε?την κατάλληλη στάση σώματος για?μια θετική προοπτική.

Δωρεάν μαθήματα Yoga για εγκύους στο ΜΗΤΕΡΑ

Το ΜΗΤΕΡΑ παρέχει τη δυνατότητα δωρεάν πρακτικής προγεννητικής yoga κατόπιν ραντεβού, σε μέλλουσες μαμάδες μετά την ολοκλήρωση της 12ης εβδομάδας κύησης, και έπειτα από την γραπτή βεβαίωση του γυναικολόγου, που αναφέρει την εβδομάδα κύησης καθώς και την συγκατάθεσή του για την πραγματοποίηση της πρακτικής.

Η πρακτική διενεργείται στο Τμήμα Ιατρικής Εμβρύου σε εγκύους που πρόκειται να υποβληθούν σε υπερηχογραφήματα της εγκυμοσύνης, με σκοπό να χαλαρώσουν, να πάρει καλύτερη θέση το μωρό για πιο καθαρή απεικόνιση.

Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα συγκεκριμένων ασκήσεων και αναπνοών προγεννητικής yoga, στην αίθουσα ωδινών, πριν τον τοκετό, βοηθώντας την μέλλουσα μητέρα να αντιμετωπίσει τις συσπάσεις όσο το δυνατόν πιο ανώδυνα και να πάρει το μωρό την κατάλληλη θέση για εύκολο, γρήγορο και φυσιολογικό τοκετό.

Τα μαθήματα προγεννητικής Yoga πραγματοποιούνται σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους στο ΜΗΤΕΡΑ και η διάρκεια κάθε μαθήματος είναι από 15 έως 60 λεπτά ανάλογα με την ανάγκη της κάθε εγκύου.

*Άρθρο της Έφης Καραπιπέρη, Prenatal yoga instructor, Υπηρεσία Yoga για εγκύους.