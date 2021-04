Οικονομία

ΕΛΣΤΑΤ: εντυπωσιακή αύξηση στην αγορά αυτοκίνητου τον Μάρτιο

Αντίστοιχη εκρηκτική άνοδος, καταγράφηκε και στις μοτοσικλέτες, καινούριες και μεταχειρισμένες.

Πολύ μεγάλη αύξηση της τάξης του 97,5% καταγράφηκε στην αγορά του αυτοκινήτου στη χώρα τον μήνα Μάρτιο, καθώς, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 16.731 αυτοκίνητα (καινούργια ή μεταχειρισμένα εξωτερικού) έναντι 8.470 που κυκλοφόρησαν τον αντίστοιχο μήνα του 2020 (μείωση 50,8% είχε παρουσιαστεί τον Μάρτιο 2020 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2019). Τα καινούργια αυτοκίνητα ανέρχονται σε 10.017 έναντι 4.115 τον Μάρτιο 2020, παρουσιάζοντας αύξηση 143,4%.

Το α' τρίμηνο κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 46.178 αυτοκίνητα (καινούργια ή μεταχειρισμένα εξωτερικού) έναντι 47.414 την αντίστοιχη περίοδο του 2020, παρουσιάζοντας μείωση 2,6% (μείωση 10,9% είχε παρουσιαστεί το α' τρίμηνο του 2020 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2019). Τα καινούργια αυτοκίνητα ανέρχονται σε 25.874 έναντι 22.938 το α' τρίμηνο του 2020, παρουσιάζοντας αύξηση 12,8%.

Παράλληλα, τον Μάρτιο κυκλοφόρησαν 3.444 νέες μοτοσικλέτες κυβισμού άνω των 50 cc (καινούργιες και μεταχειρισμένες εξωτερικού) έναντι 1.696 τον αντίστοιχο μήνα του 2020, παρουσιάζοντας αύξηση 103,1% (μείωση 37,9% είχε παρουσιαστεί τον Μάρτιο 2020 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2019). Οι καινούργιες μοτοσικλέτες ανέρχονται σε 3.172 έναντι 1.548 τον Μάρτιο 2020, παρουσιάζοντας αύξηση 104,9%.

Το α' τρίμηνο, κυκλοφόρησαν 7.915 νέες μοτοσικλέτες κυβισμού άνω των 50 cc (καινούργιες και μεταχειρισμένες εξωτερικού) έναντι 6.716 την αντίστοιχη περίοδο του 2020, παρουσιάζοντας αύξηση 17,9% (αύξηση 2,4% είχε παρουσιαστεί το α' τρίμηνο του 2020 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2019). Οι καινούργιες μοτοσικλέτες ανέρχονται σε 7.109 έναντι 6.086 το α' τρίμηνο του 2020, παρουσιάζοντας αύξηση 16,8%.

