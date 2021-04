Κοινωνία

Επίθεση με βιτριόλι: Η εισαγγελική πρόταση για την κατηγορούμενη

Τα στοιχεία της δικογραφίας μελέτησε ο εισαγγελέας και κατέθεσε την πρότασή του.

Την παραπομπή σε δίκη της 36χρονης που κατηγορείται για την επίθεση με βιτριόλι στην Ιωάννα προτείνει ο εισαγγελέας στο δικαστικό συμβούλιο.

Η εισήγηση του εισαγγελέα αφορά στην κατηγορία για απόπειρα ανθρωποκτονίας, αδίκημα για το οποίο της έχει ασκηθεί ποινική δίωξη εξ αρχής.

Μελετώντας τα στοιχεία της δικογραφίας, ο εισαγγελέας κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, η κατηγορούμενη ήθελε να σκοτώσει την Ιωάννα, όπως προέκυψε και από τα στοιχεία των εγκληματολογικών εργαστηρίων της Ασφάλειας, λόγω της ποσότητας και της πυκνότητας του υλικού.

Αυτό που πλέον αναμένεται είναι το βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών της Αθήνας το οποίο θα κρίνει για το παραπομπή η όχι σε δίκη της 36χρονης κατηγορούμενης.

