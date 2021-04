Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός: Οι ηλιόλουστες περιοχές έχουν λιγότερους θανάτους από Covid-19

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρουν οι επιστήμονες και σε ποια λειτουργία του ανθρώπινου δέρματος μπορεί να βρίσκεται η εξήγηση.

Οι περιοχές με περισσότερη λιακάδα εμφανίζουν λιγότερους θανάτους από κορονοϊό, σύμφωνα με μια νέα διεθνή επιστημονική μελέτη, η οποία συσχετίζει το ηλιακό φως με τη θνητότητα της Covid-19. Η έρευνα δείχνει ότι η αυξημένη έκθεση στον ήλιο, ιδίως στην υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία UVA, μπορεί να αποτελέσει μια απλή παρέμβαση δημόσιας υγείας, αν και χρειάζεται περαιτέρω έρευνα πάνω στο θέμα.

Οι ερευνητές του πανεπιστημίου του Εδιμβούργου, με επικεφαλής τον δρ Ρίτσαρντ Γουέλερ, οι οποίοι έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο βρετανικό περιοδικό δερματολογίας «British Journal of Dermatology», συσχέτισαν τους θανάτους από την πανδημία στις ΗΠΑ το 2020, με τα επίπεδα ηλιοφάνειας σε 2.474 κομητείες της χώρας.

Διαπιστώθηκε ότι οι άνθρωποι που ζούσαν σε περιοχές με υψηλότερα επίπεδα λιακάδας και έκθεσης στις ακτίνες UVA (που αποτελούν το 95% του υπεριώδους φωτός του ήλιου), είχαν μικρότερο κίνδυνο θανάτου από Covid-19, σε σχέση με όσους ζούσαν σε περιοχές με μικρότερη ηλιοφάνεια. Η ανάλυση επαναλήφθηκε στη Βρετανία και στην Ιταλία με τα ίδια αποτελέσματα.

Η παρατηρούμενη μείωση στον κίνδυνο θανάτου από κορονοϊό δεν μπορεί να εξηγηθεί από τα υψηλότερα επίπεδα βιταμίνης D, σύμφωνα με τους ερευνητές, καθώς στη μελέτη συμπεριλήφθηκαν μόνο περιοχές με ανεπαρκή επίπεδα ακτινοβολίας UVB, η οποία παράγει σημαντικές ποσότητες της εν λόγω βιταμίνης στο σώμα.

Μια πιθανή εξήγηση για το χαμηλότερο αριθμό θανάτων στις περιοχές με περισσότερη λιακάδα, είναι ότι η έκθεση στον ήλιο ωθεί το δέρμα να παράγει νιτρικό οξύ, το οποίο πιθανώς μειώνει την ικανότητα του κορονοϊού SARS-CoV-2 να αναπαράγεται, κάτι που έχει βρεθεί σε μερικές εργαστηριακές μελέτες.

Από την άλλη, προηγούμενη έρευνα από την ίδια επιστημονική ομάδα έχει δείξει ότι η αυξημένη έκθεση στον ήλιο συνδέεται με καλύτερη καρδιαγγειακή υγεία, χαμηλότερη αρτηριακή πίεση και λιγότερα εμφράγματα. Με δεδομένο ότι η καρδιαγγειακή νόσος, ως υποκείμενο νόσημα, αποτελεί γνωστό παράγοντα κινδύνου για θάνατο από Covid-19, αυτό μπορεί να εξηγεί επίσης τα ευρήματα της νέας μελέτης, σύμφωνα με τους ερευνητές.

«Υπάρχουν ακόμη τόσα πολλά που δεν καταλαβαίνουμε για την Covid-19, η οποία έχει προκαλέσει τόσους θανάτους παγκοσμίως. Τα νέα αυτά προκαταρκτικά ευρήματα αναδεικνύουν την έκθεση στον ήλιο ως ένα τρόπο για την πιθανή μείωση του κινδύνου θανάτου», δήλωσε ο δρ Γουέλερ.

Ειδήσεις σήμερα:

Self test: για ποιους εργαζόμενους γίνεται υποχρεωτικό από την προσεχή Δευτέρα

Αγία Παρασκευή - κλοπή εμβολίου: σύλληψη διανομέα καφετέριας

Οχάιο: Ανταλλαγή πυροβολισμών μέσα σε νοσοκομείο (βίντεο)