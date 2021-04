Κοινωνία

Στη φυλακή ο 81χρονος που κατηγορείται για παιδική πορνογραφία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πως έφτασε στα ίχνη του η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος με τη συνδρομή των αμερικανικών Αρχών. Τι υποστήριξε στην απολογία του.

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε, μετά την απολογία του στην ανακρίτρια Θεσσαλονίκης, ο ηλικιωμένος που συνελήφθη από αστυνομικούς της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος για κατοχή και διακίνηση υλικού παιδικής πορνογραφίας, μέσω διαδικτύου.

Απολογούμενος, ο 81 ετών κατηγορούμενος παραδέχθηκε την κατοχή, όχι όμως και τη διακίνηση του υλικού. Με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακρίτριας αποφασίστηκε η προφυλάκισή του.

Η υπόθεση άρχισε να ερευνάται ύστερα από αναφορά που περιήλθε στις ελληνικές διωκτικές Αρχές από τον Αμερικανικό Οργανισμό Αγνοουμένων και Εκμεταλλευομένων Παιδιών. Αφού εντοπίστηκαν τα ηλεκτρονικά του ίχνη και ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία του, ακολούθησε, την περασμένη Δευτέρα, η σύλληψή του σε χωριό έξω από τη Θεσσαλονίκη, όπου βρίσκεται το σπίτι του. Στην κατοχή του βρέθηκε μεγάλος αριθμός και όγκος αρχείων με υλικό παιδικής πορνογραφίας.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ., κατασχέθηκαν δέκα φορητές συσκευές αποθήκευσης τύπου usb, ένας σκληρός δίσκος και 13 οπτικοί ψηφιακοί δίσκοι (DVD).

Ειδήσεις σήμερα:

Βόρεια Ιρλανδία: Ξυπνούν μνήμες “Troubles” (εικόνες)

Τουρκία: Αεροσκάφος έπεσε στη θάλασσα

Φονική επίθεση ενόπλου στο Τέξας (βίντεο)