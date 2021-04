Πολιτική

Χρυσοχοϊδης: νέο Σώμα για φύλαξη δημοσίων προσώπων και ευπαθών στόχων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε στην Βουλή ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη για "ανάλωση" δυνάμεων της Αστυνομίας, προαναγγέλοντας συνέργειες με ιδιωτικές εταιρείες φύλαξης.

Νομοσχέδιο που θα προβλέπει τη δημιουργία Ειδικού Σώματος Αστυνομίας για τη φύλαξη δημόσιων προσώπων και ευπαθών στόχων, το οποίο θα εκπαιδεύεται συνεχώς, και θα κατατεθεί στη Βουλή σε τρεις περίπου εβδομάδες, προανήγγειλε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Στη νέα νομοθετική ρύθμιση θα προβλέπεται ο μέγιστος αριθμός δικαιούχων φύλαξης και μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις θα υπάρχουν εξαιρέσεις, όπως διευκρίνισε ο κ. Χρυσοχοΐδης τονίζοντας, παράλληλα, ότι «αφού η Αστυνομία δεν αρκεί και δεν πρέπει να αναλώνεται σε αυτό τον στόχο, χρειάζεται να προσφύγουμε στην αγορά, στις υπηρεσίες φύλαξης που παρέχουν ιδιωτικές εταιρείες».

Απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του ΚΙΝΑΛ, Γιώργου Καμίνη, με θέμα «πλήρης αδιαφάνεια στα ζητήματα φύλαξης και συνοδείας ευπαθών στόχων», ο κ. Χρυσοχοίδης απέρριψε κατηγορηματικά, δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία η ΕΛΑΣ διέθετε 2 αυτοκίνητα και 14 αστυνομικούς για τη φύλαξη και προστασία γνωστού τηλεπαρουσιαστή, κάνοντας λόγο για «λάσπη στον ανεμιστήρα και τερατουργίες».

Ο υπουργός Προστασίας μίλησε για «παρωχημένο σύστημα φύλαξης ευπαθών στόχων», σημειώνοντας ότι παρά τις αλλεπάλληλες βελτιωτικές προσπάθειες που έγιναν «αφήνουν έδαφος για αστοχίες και χώρο σε "ποντικούς" του δημόσιου χώρου».

«Αναλαμβάνω πλήρως την πολιτική ευθύνη, και νομίζω ότι εκφράζω όλους τους προηγούμενους διατελέσαντες υπουργούς, λέγοντας ότι έχουμε ευθύνη που δεν αλλάξαμε νωρίτερα αυτό το σύστημα. Έχουμε κάνει απόπειρα από τον Σεπτέμβριο του 2019, αλλά οι προτάσεις ήταν μικρές ασπιρίνες, εκεί που χρειάζονται τομές. Θα νομοθετήσουμε τώρα με τόλμη και φαντασία και πολύ διάλογο. Η σημερινή συζήτηση είναι η αρχή αυτής της διαβούλευσης. Δεν θα ανακαλύψουμε τον τροχό, θα μεταφέρουμε καλές πρακτικές άλλων ευρωπαϊκών χωρών, που έδρασαν νωρίτερα από εμάς. Το θέμα είναι απλό. Αφού η Αστυνομία δεν αρκεί και δεν πρέπει να αναλώνεται σε αυτό τον στόχο, χρειάζεται να προσφύγουμε στην αγορά , στις υπηρεσίες φύλαξης που παρέχουν ιδιωτικές εταιρείες», επεσήμανε χαρακτηριστικά ο κ. Χρυσοχοίδης.

Από την πλευρά του, ο βουλευτής του ΚΙΝΑΛ τόνισε «την επιτακτική ανάγκη να καταπολεμηθούν πελατειακά φαινόμενα και να υπάρξει απόλυτη διαφάνεια στο θέμα φύλαξης επισήμων προσώπων και ευπαθών στόχων». «Ακόμα και στην Αμερική ξέρουν οι πολίτες πόσοι φυλάνε τον πρόεδρο, τη Βουλή, τον Λευκό Οίκο τις ξένες πρεσβείες. Εδώ ούτε τον γενικό αριθμό δεν μπορούμε να πληροφορηθούμε», ανέφερε ο κ. Καμίνης.

«Η αστυνομική δύναμη για να καλύψει τα αιτήματα φύλαξης δεν αρκεί. Θα έπρεπε να είναι δεκαπλάσια και συνεχώς αυξανόμενη. Έχουμε να κάνουμε με ένα ασύμμετρο φαινόμενο προσφοράς και ζήτησης. Η προσφορά προστασίας είναι μικρό κλάσμα της ζήτησης. Κάθε υπουργός Προστασίας του Πολίτη τα τελευταία 20 χρόνια προσπαθεί να πάρει κόσμο από τα "επίσημα", όπως λέγονται και να τον βάλει σε μάχιμες αστυνομικές υπηρεσίες πρώτης γραμμής, να βγάλει "την αστυνομία στους δρόμους". Όλοι, κι εγώ πρώτος, επαιρόμαστε τους δυο πρώτους μήνες ότι τα καταφέραμε και μετά γυρνάμε στα ίδια. Γιατί, η πίεση της ζήτησης είναι κοινωνικό φαινόμενο και δεν λύνεται με διαταγές», ανταπάντησε ο κ. Χρυσοχοΐδης. Παράλληλα, επεσήμανε ότι στο θέμα «φύλαξης δημοσιογράφων-ΜΜΕ, προβλέπεται ο μέγιστος αριθμός απασχολούμενου προσωπικού και μέσων συνοδείας ανά κατηγορία αξιωματούχων».

«Αυτή η καλή πρακτική χρειάζεται νέους, ρητούς κανόνες, και αυξημένες εγγυήσεις για την κατ' εξαίρεση υπέρβασή τους. Οι αντιαισθητικές ανορθογραφίες που εμφανίζονται στη δημοσιότητα για το θέμα φύλαξης, δεν έχουν να κάνουν με υποτιθέμενα σκάνδαλα και εύνοιες . Όλα γίνονται με απέραντη τυπική νομιμότητα. Η ουσία όμως παραμένει πως έχουμε να κάνουμε με ένα αφόρητα πιεσμένο σύστημα που έχει γίνει αναποτελεσματικό και θέλει θεσμικές τομές. Δηλαδή αποφάσεις που αγγίζουν όλο τον δημόσιο χώρο και το σύνολο των κρατικών αξιωματούχων. Εμείς θα φέρουμε σχέδιο νόμου και προτάσεις. Για ένα σύστημα αμερόληπτο, αυξημένης αποτελεσματικότητας, σταθερής λογοδοσίας και διαφάνειας της διοίκησης. Ελπίζω να έχουν όλοι την βούληση να αρθούν στο ύψος των ευθυνών τους. Κανείς δεν θέλει να αφήνονται σκιές για τη λειτουργία του πολιτικού και κομματικού συστήματος. Και φυσικά κανείς δεν θέλει, και πρώτη από όλους η Αστυνομία, η φυσική και πολιτική της ηγεσία, να γίνεται κατάχρηση των υπηρεσιών προστασίας από πρόσωπα που κάνουν κάκιστη χρήση αυτών των υπηρεσιών», υπογράμμισε ο κ. Χρυσοχοΐδης.

Τόνισε ότι «σε λιγότερο από μήνα θα συζητήσουμε εδώ το σχέδιο νόμου για την εκπαίδευση και την αλλαγή οργάνωσης του Σώματος και του Υπουργείου. Σύγχρονη εκπαίδευση, δια βίου εκπαίδευση, καλύτερη διοίκηση, αποτελεσματικότερο Σώμα. Στο ίδιο σχέδιο νόμου θα έρθουν και οι διατάξεις για το θέμα φύλαξης δημόσιων προσώπων».

Και κατέληξε ο υπουργός Πρστασίας του Πολίτη, «Ναι θα βάλουν διακριτικά και κάμερες οι αστυνομικοί. Τα διακριτικά θα έρθουν σε λίγες εβδομάδες, οι κάμερες στο σύνολο της χώρας σε έναν χρόνο. Δεν καθυστερούμε. Ας σταματήσει λοιπόν η κακοήθεια και η ανεύθυνη κριτική. Ως εδώ η λάσπη».

Ειδήσεις σήμερα:

Στη φυλακή ο 81χρονος που κατηγορείται για παιδική πορνογραφία

Επίθεση με βιτριόλι: Η εισαγγελική πρόταση για την κατηγορούμενη

Τουρκία: Αεροσκάφος έπεσε στη θάλασσα