Τσίπρας: Η κυβέρνηση καταδιώκει τον αγρότη παραγωγό και τις λαϊκές αγορές

Την απόσυρση των διατάξεων για τις λαϊκές αγορές και το διάλογο με τους αγρότες ζήτησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, κατά την τηλεδιάσκεψή του με την Ομοσπονδία των λαϊκών.

Την αμέριστη συμπαράστασή του στην αντίθεση των παραγωγών και επαγγελματιών λαϊκών αγορών στις νέες διατάξεις που έχει φέρει στην Βουλή η κυβέρνηση, εξέφρασε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξης Τσίπρας, στην τηλεδιάσκεψη που είχε σήμερα το πρωί με εκπροσώπους από την Ομοσπονδία και τους Συλλόγους τους.

«Διάβασα τα άρθρα του νομοσχεδίου και νομίζω ότι από την αρχή έως το τέλος έχει αυτόν το βασικό στόχο: στην πραγματικότητα καταδιώκει τον αγρότη παραγωγό. Θέλει να τον βγάλει έξω από αυτό τον θεσμό που από την δική του πλάτη στήθηκε όλα αυτά τα χρόνια» τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι σε όλα τα άρθρα φαίνεται αυτή η επιδίωξη.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ υπογράμμισε ότι στηρίζει τις κινητοποιήσεις τους γιατί θεωρεί δίκαια τα αιτήματά τους και κάλεσε την κυβέρνηση να αποσύρει τις νομοθετικές ρυθμίσεις.

«Δεν πρέπει να ψηφιστεί αυτό το νομοσχέδιο, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τις επίμαχες διατάξεις, που όπως είπαμε καταδιώκουν τον αγρότη -παραγωγό. Θα πρέπει να υπάρξει διαβούλευση, θα πρέπει να ακουστεί η δική σας η φωνή και η κυβέρνηση ή θα πρέπει να αναστείλει την ψήφισή του ή θα πρέπει να υπεισέλθει σε μια πολύ ουσιαστική διαδικασία διαλόγου για να αλλάξει αυτές τις διατάξεις που ουσιαστικά αλλάζουν την έννοια του θεσμού. Καταδιώκουν τους επαγγελματίες μικροπωλητές, τους παραγωγούς από το βασικό πεδίο μέσα από το οποίο είχαν την δυνατότητα να έχουν εισόδημα. Την λαϊκή αγορά» πρόσθεσε ο Αλέξης Τσίπρας.

Παράλληλα, στην εισαγωγική του τοποθέτηση ο κ. Τσίπρας υπογράμμισε ότι οι ρυθμίσεις του νομοσχεδίου δεν είναι μόνο σε βάρος των παραγωγών αλλά και κατά των καταναλωτών, τόσο σε επίπεδο τιμών όσο και στην ποιότητα των προϊόντων.

Ξεκαθάρισε ότι τις θέσεις αυτές θα τις διατυπώσει ο ΣΥΡΙΖΑ και μέσα στην Βουλή στηρίζοντας και εκεί τις προσπάθειες των παραγωγών και των επαγγελματιών των λαϊκών αγορών , ενός θεσμού που λειτουργεί προς όφελος των πολιτών και των παραγωγών από το 1929 και ίσως είναι μακροβιότερος σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

«Ο θεσμός των λαϊκών αγορών αντιστέκεται στην κυρίαρχη τάση και στη κυρίαρχη νεοφιλελεύθερη αντίληψη που θέλει τα πάντα να περνούν μέσα από μεσάζοντες. Η κυβέρνηση αυτή είναι μια κυβέρνηση που έχει δείξει τις διαθέσεις και τις προθέσεις της, απέναντι στην μικρομεσαία επιχειρηματικότητα αλλά τώρα και στον αγρότη και στον μικροπαραγωγό» τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας.

Όπως κατέληξε, στόχος της κυβέρνησης είναι να μετατραπεί, από ένας θεσμός που έχει ως βασικό στόχο να φέρει άμεσα χωρίς μεσάζοντες σε επαφή τον αγρότη παραγωγό με τον καταναλωτή, σε ένα θεσμό για εύκολο κέρδος για μεγάλες εταιρείες, πετώντας έξω φυσικά τον μικρό παραγωγό, τον αγρότη και όλους τους ανθρώπους που όλα αυτά τα χρόνια δυνάμωσαν και έστησαν με εμπιστοσύνη αυτό το θεσμό της λαϊκής αγοράς.

