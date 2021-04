Οικονομία

Λοιμωξιολόγοι για λιανεμπόριο: η εισήγηση για Θεσσαλονίκη, Αχαΐα και Κοζάνη

Διαφορετική σε κάθε περιοχή προτείνουν να είναι η τακτική που θα ακολουθηθεί.

Στην κατεύθυνση να εισηγηθούν να ανοίξουν τα καταστήματα στην Πάτρα και να λειτουργήσουν όπως στην Αττική και στην υπόλοιπη Ελλάδα κατέληξαν οι λοιμωξιολόγοι που συνεδρίασαν επι περιπου τέσσερις ώρες.

Σε ότι αφορά την Θεσσαλονίκη, η εισήγηση τους ειναι τα καταστήματα να λειτουργήσουν μόνο με την μέθοδο click away.

Τέλος, οι λοιμωξιολόγοι εισηγήθηκαν να παραμείνουν κλειστό το λιανεμπόριο στην Κοζάνη.

