Επίδομα 534 ευρώ: Πληρώνονται οι αναστολές Μαρτίου

Καταβάλλεται το επίδομα των 534 ευρώ σε 505.866 δικαιούχους, οι οποίοι ήταν σε αναστολή εργασίας, λόγω του lockdown.

Η πληρωμή αφορά στις αναστολές Μαρτίου αλλά πληρώνονται και 2.175 δικαιούχοι αναστολών προηγούμενων μηνών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με απόφαση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστή Χατζηδάκη, εγκρίθηκε η μεταφορά πίστωσης, ύψους 250.416.507,37 ευρώ, από τον Ε.Φ. 1033-501-0000000, ΑΛΕ 2310989899 οικονομικού έτους 2021, για 505.866 πληρωμές δικαιούχων, που αφορούν:

Σε αναστολές συμβάσεων εργασίας εργαζομένων για τους μήνες Δεκέμβριο 2020, Ιανουάριο 2021 και Φεβρουάριο 2021, για την πληρωμή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, ύψους 857.217,37 ευρώ. Συνολικά 2.175 πληρωμές.

Σε αναστολές συμβάσεων εργασίας εργαζομένων για τον Μάρτιο 2021 για την πληρωμή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, ύψους 249.559.290,00 ευρώ. Συνολικά 503.691 πληρωμές.

