Πέθανε ο πρίγκιπας Φίλιππος

Η ανακοινωση της βασίλισσας Ελισάβετ για το θάνατο του συζύγου της, Φιλιππου.

Πέθανε ο πρίγκιπας Φίλιππος, όπως ανακοινώθηκε απο το Μπάγκινχαμ.

Την ανακοίνωση έκανε η ίδια το Παλάτι, για να την θυροκολλήσει λίγο αργότερα, ενώ οι σημαίες κυματίζουν μεσίστιες.

Σε σχετική ανάρτηση του Παλατιού στο Twitter, αναφέρεται ότι, "η Βασίλισσα ανακοινώνει με βαθύτατη θλίψη το θάνατο του συζύγου της, πρίγκιιπα Φίλιππου, Δούκα του Εδιμβούργου".

"Η αυτού μεγαλειότης έφυγε από τη ζωή ήσυχα στον ύπνο του", αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση.

It is with deep sorrow that Her Majesty The Queen has announced the death of her beloved husband, His Royal Highness The Prince Philip, Duke of Edinburgh.



His Royal Highness passed away peacefully this morning at Windsor Castle. pic.twitter.com/XOIDQqlFPn