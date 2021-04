Κοινωνία

Φονική ενέδρα στον Γιώργο Καραϊβάζ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αγνωστοι δράστες πυροβόλησαν και σκότωσαν τον γνωστό δημοσιογράφο έξω απο το σπίτι του.

Φονική ενέδρα έξω από το σπίτι του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ, στον Άλιμο, είχαν στήσει άγνωστοι, οι οποίοι τον πυροβόλησαν και τον σκότωσαν στις 14:15 το μεσημέρι.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, οι δράστες ήταν δύο και επέβαιναν σε δίκυκλο, πιθανότατα τύπου σκούτερ. Την ώρα που ο δημοσιογράφος έφτανε στην είσοδο της πολυκατοικίας όπου διέμενε, στην οδό Θέμου Άννινου 29, οι δράστες τον πλησίασαν και ένας από αυτούς τον πυροβόλησε πολλές φορές με πιστόλι με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει θανάσιμα.

Οι δράστες μετά τη δολοφονία εξαφανίστηκαν προς άγνωστη κατεύθυνση. Στο σημείο βρίσκονται αξιωματικοί της Ασφάλειας καθώς και κλιμάκιο της διεύθυνσης εγκληματολογικών ερευνών, ενώ η περιοχή έχει αποκλειστεί προκειμένου να ερευνηθεί ο χώρος.

Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, τουλάχιστον σε επίπεδο αστυνομικό, ο δημοσιογράφος δεν είχε αναφέρει ότι δεχόταν απειλές και δεν είχε υποβάλει ποτέ αίτημα για αστυνομική φύλαξη.

Ο Γιώργος Καραϊβάζ ήταν από τους παλαιότερους αστυνομικούς συντάκτες και επί σειρά ετών είχε εργαστεί στον ΑΝΤ1.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ δηλώνει συγκλονισμένο από την εκτέλεση του Γιώργου Καραιβάζ. "Πρόκειται για τη δεύτερη δολοφονία δημοσιογράφου καθώς είχε προηγηθεί το 2010 η δολοφονία του συναδέλφου Σωκράτη Γκιόλια" αναφέρει η Ένωση και προσθέτει:

"Το Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ εκφράζει τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια του συναδέλφου και καλεί την Κυβέρνηση και τις αρμόδιες Αρχές να διαλευκάνουν αμέσως το έγκλημα και να παραδώσουν στη Δικαιοσύνη τους δράστες. Η ΕΣΗΕΑ δηλώνει, ότι οι δημοσιογράφοι δεν πτοούνται από δολοφονίες, τραυματισμούς και απειλές και επισημαίνει ότι: Θα προασπίσει την ελευθερία του Τύπου και την ανεμπόδιστη εργασία των δημοσιογράφων απέναντι σε κάθε πίεση και απειλή, πολύ περισσότερο απέναντι σε μαφιόζικες πρακτικές και εγκληματικά σχέδια".

Ειδήσεις σήμερα:

Πέθανε ο πρίγκιπας Φίλιππος

Μακρινίτσα: Προπηλακίστηκε ο δράστης του διπλού φονικού (εικόνες)

Τουρκία: Αεροσκάφος έπεσε στη θάλασσα