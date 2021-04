Πολιτική

Μητσοτάκης: να πείσουμε τους ηλικιωμένους να κάνουν το εμβόλιο

Για την πορεία του εμβολιασμού κατά του κορονοϊού μίλησε ο Πρωθυπουργός με τους εκπροσώπους των Ομοσπονδιών των συνταξιούχων Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα.

Την ανάγκη να αυξηθεί η συμμετοχή στον εμβολιασμό, ειδικότερα των πιο ηλικιωμένων, υπογράμμισε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη συνάντηση που είχε στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρόεδρο της Ανώτατης Γενικής Συνομοσπονδίας Συνταξιούχων Ελλάδος Ιδιωτικού Τομέα Δημήτρη Ανδρεαδάκη, τον αντιπρόεδρο της Συνομοσπονδίας Βασίλειο Αποστολόπουλο και τον εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτικών Συνταξιούχων Δημοσίου, Ηλία Ηλιόπουλο, λίγο μετά την επίσκεψή του στο αμαξοστάσιο της ΟΣΥ στην οδό Πέτρου Ράλλη.

«Θα πρέπει να κάνουμε όλοι μία προσπάθεια να πείσουμε τους πιο ηλικιωμένους συμπολίτες μας -κατά κανόνα συνταξιούχους- να προσέλθουν και να κάνουν το εμβόλιο. Γιατί το λέω αυτό με τόσο μεγάλη ένταση; Διότι πια έχουμε απτές αποδείξεις, όχι μόνο από το εξωτερικό αλλά και από τα στοιχεία που έχουμε από την Ελλάδα, ότι η μεγάλη πλειοψηφία, η συντριπτική πλειοψηφία των ηλικιωμένων συμπολιτών μας οι οποίοι αρρωσταίνουν, διασωληνώνονται ή δυστυχώς χάνουν τη ζωή τους, είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν εμβολιαστεί», τόνισε ο πρωθυπουργός.

Πρόσθεσε ότι «η πλατφόρμα είναι μονίμως ανοιχτή και κάποιος ο οποίος ακόμα και σήμερα είναι καχύποπτος - και ο οποίος δεν έχει εμβολιαστεί - μπορεί να μπει να πάρει ραντεβού και να εμβολιαστεί το συντομότερο δυνατό. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία και για τον ίδιο, γιατί προστατεύει πάνω από όλα τον εαυτό του, αλλά έχει και μία ευρύτερη κοινωνική σημασία, διότι σήμερα όλοι οι περιορισμοί τους οποίους έχουμε επιβάλει γίνονται για έναν και μόνο λόγο: για να μην έχουμε υπερβολικά μεγάλη πίεση στο σύστημα υγείας».

Οι εκπρόσωποι των συνταξιούχων που ενημέρωσαν τον πρωθυπουργό πως έχουν ήδη εμβολιαστεί, σημείωσαν πως ήδη παροτρύνουν τα μέλη των Ομοσπονδιών τους να κάνουν το ίδιο, προτάσσοντας τη σημασία της συμμετοχής τους στην Επιχείρηση «Ελευθερία». «Αυτή η συζήτησή μας δίνει ιδιαίτερη χαρά γιατί γεφυρώνει τις παλιές γενιές, με τις δύσκολες εμπειρίες που περάσαμε στην κατοχή, ειδικά στην Κρήτη, με τις νεότερες γενιές οι οποίες έχετε τη γνώση, την επιστημονική κατάρτιση, εμείς έχουμε την εμπειρία», επεσήμανε χαρακτηριστικά ο κ. Ανδρεαδάκης. «Περισσότερο μας ικανοποιεί μία ιδιαίτερη ευαισθησία που δείχνετε για το κομμάτι αυτό της τρίτης ηλικιακής πορείας που ήδη εμείς οδεύουμε και προφανώς θέλουμε να έχουμε όσο γίνεται καλύτερη ποιότητα στη ζωή μας» ανέφερε από την πλευρά του ο κ. Ηλιόπουλος.

«Φαντάζομαι ότι όλοι σας είστε εκ των πραγμάτων πολύ προσεκτικοί. Να ξαναδείτε τα εγγόνια σας, τα παιδιά σας, να κινηθείτε, να πάτε στο χωριό σας, να πάτε στην εκκλησία χωρίς να υπάρχει ανησυχία, να βγείτε να πιείτε τον καφέ σας, να πάτε στο καφενείο, όλα αυτά γιατί είστε ενεργοί άνθρωποι και είναι πολύ δυσάρεστο νομίζω, ειδικά για ενεργούς ανθρώπους, να αισθάνονται ότι πρέπει να μείνουν μέσα, γιατί αυτό πρέπει να κάνετε αυτή τη στιγμή, ειδικά αν είναι ανεμβολίαστοι» σημείωσε επίσης ο κ. Μητσοτάκης.

Ο πλήρης διάλογος του πρωθυπουργού με τους εκπροσώπους των Ομοσπονδιών των συνταξιούχων έχει ως εξής:

Κ. Μητσοτάκης: Ο βασικός λόγος που ήθελα σήμερα να συναντηθούμε, δεν ήταν τόσο για να συζητήσουμε τα συνηθισμένα ζητήματα τα οποία σας απασχολούν. Είναι γιατί θα πρέπει να κάνουμε όλοι μία προσπάθεια να πείσουμε τους πιο ηλικιωμένους συμπολίτες μας -κατά κανόνα συνταξιούχους- να προσέλθουν και να κάνουν το εμβόλιο. Γιατί το λέω αυτό με τόσο μεγάλη ένταση; Διότι πια έχουμε απτές αποδείξεις, όχι μόνο από το εξωτερικό- αλλά και από τα στοιχεία που έχουμε από την Ελλάδα, ότι η μεγάλη πλειοψηφία, η συντριπτική πλειοψηφία των ηλικιωμένων συμπολιτών μας οι οποίοι αρρωσταίνουν διασωληνώνονται ή δυστυχώς χάνουν τη ζωή τους είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν εμβολιαστεί.

Μέχρι στιγμής έχουμε καλά ποσοστά εμβολιασμού στις μεγαλύτερες ηλικίες, μπορούν να γίνουν, όμως, ακόμα καλύτερα. Η πλατφόρμα είναι μονίμως ανοιχτή και κάποιος ο οποίος ακόμα και σήμερα είναι καχύποπτος -και ο οποίος δεν έχει εμβολιαστεί- μπορεί να μπει να πάρει ραντεβού και να εμβολιαστεί το συντομότερο δυνατό. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία και για τον ίδιο, γιατί προστατεύει πάνω από όλα τον εαυτό του, αλλά έχει και μία ευρύτερη κοινωνική σημασία, διότι σήμερα όλοι οι περιορισμοί τους οποίους έχουμε επιβάλει γίνονται για έναν και μόνο λόγο: για να μην έχουμε υπερβολικά μεγάλη πίεση στο σύστημα υγείας.

Και επειδή κατά κανόνα οι πιο ηλικιωμένοι είναι αυτοί που αρρωσταίνουν, αν καταφέρουμε να περιορίσουμε τις νοσηλείες των ηλικιωμένων, μπορεί να έχουμε σε πρώτη φάση -γιατί δεν θα έχουν εμβολιαστεί ακόμα οι νεότεροι- αρκετά κρούσματα σε νεότερους, αλλά θα έχουμε προστατεύσει τους πιο ευάλωτους. Θα φύγει η πίεση από το σύστημα υγείας και θα μπορέσουμε να επιστρέψουμε στην κανονική μας οικονομική...

Δ. Ανδρεαδάκης: Και στα εγγόνια μας.

Κ. Μητσοτάκης: Εσείς, κυρίως να επιστρέψετε, γιατί φαντάζομαι ότι όλοι σας είστε εκ των πραγμάτων πολύ προσεκτικοί. Να ξαναδείτε τα εγγόνια σας, τα παιδιά σας, να κινηθείτε, να πάτε στο χωριό σας, να πάτε στην εκκλησία χωρίς να υπάρχει ανησυχία, να βγείτε να πιείτε τον καφέ σας, να πάτε στο καφενείο, όλα αυτά γιατί είστε ενεργοί άνθρωποι και είναι πολύ δυσάρεστο νομίζω, ειδικά για ενεργούς ανθρώπους, να αισθάνονται ότι πρέπει να μείνουν μέσα, γιατί αυτό πρέπει να κάνετε αυτή τη στιγμή, ειδικά αν είναι ανεμβολίαστοι.

Δ. Ανδρεαδάκης: Κύριε πρόεδρε αυτή η συζήτησή μας δίνει ιδιαίτερη χαρά γιατί γεφυρώνει τις παλιές γενιές, με τις δύσκολες εμπειρίες, που περάσαμε στην κατοχή ειδικά στην Κρήτη με τις νεότερες γενιές οι οποίες έχετε τη γνώση, την επιστημονική κατάρτιση, εμείς έχουμε την εμπειρία και επειδή, δυστυχώς, οι εξελίξεις στον τόπο μας έχουν διευρύνει τον αριθμό των συνταξιούχων.

Η. Ηλιόπουλος: Χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί τότε που συζητάγαμε σκέψεις σας και ιδέες σας μπαίνουν στη διαδικασία υλοποίησης. Κρατάτε, δηλαδή, το λόγο σας αυτό είναι το σημαντικό για μένα. Θέλω καταρχήν να σας μεταφέρω την ιδιαίτερη ικανοποίηση από τον χώρο το δικό μου, του δημοσίου, που έχω γνώση το λέω και οι άλλοι είναι συνάδελφοι και τους εκτιμώ ιδιαίτερα. Η εκτίμηση, αλλά πάνω από όλα η πρωτοβουλία σας ακούσαμε και στο star στην συνέντευξη που δώσατε και ικανοποιήθηκε ο κόσμος με αυτά που είπατε εκεί, αλλά περισσότερο μας ικανοποιεί μία ιδιαίτερη ευαισθησία που δείχνετε για το κομμάτι αυτό της τρίτης ηλικιακής πορείας που ήδη εμείς οδεύουμε και προφανώς θέλουμε να έχουμε όσο γίνεται καλύτερη ποιότητα στη ζωή μας. Και περισσότερο -το είπατε πολλές φορές- να σας μεταφέρω και της εγγόνας μου την άποψη ότι να πεις στον κύριο Πρωθυπουργό να δώσει πολλά εμβόλια και να ανοίξει τα σχολεία.

