Μηταράκης για μεταναστευτικό: ελάφρυνση του βάρους που επωμίζονται Ελλάδα και Kύπρος

Αναφέρθηκε στην κρισιμότητα του παράγοντα της πλήρους εφαρμογής της Κοινής Δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας στο σύνολό της και χωρίς διακρίσεις.

Επίσκεψη στην Κύπρο πραγματοποιεί ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου κ. Νότης Μηταράκης, ο οποίος έγινε δεκτός από τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Νίκο Αναστασιάδη. Στο επίκεντρο της συζήτησης, η οποία πραγματοποιήθηκε σε θερμό κλίμα, ήταν οι κοινές ενέργειες για τη διαχείριση του μεταναστευτικού, οι πρωτοβουλίες στο πλαίσιο των MED5 και οι ευρύτερες εξελίξεις στην περιοχή της Αν. Μεσογείου.

Εν συνεχεία, ο κ. Μηταράκης, επισκέφθηκε τα γραφεία του Δημοκρατικού Συναγερμού, όπου πραγματοποίησε κατ΄ ιδίαν συνάντηση με τον Αν. Πρόεδρο, κ. Γεωργιάδη, στον οποίο, μεταξύ άλλων, εξέφρασε τη στήριξή του για τις επικείμενες βουλευτικές εκλογές και την αισιοδοξία του για θετικό αποτέλεσμα του ΔΗΣΥ. Αντικείμενο της συζήτησης, ήταν επίσης οι κοινές θέσεις και διεκδικήσεις Ελλάδας και Κύπρου αναφορικά με το νέο Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου, καθώς και η δέσμευση για τη συνέχιση της συνεργασίας σε επίπεδο τεχνογνωσίας και ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών στη διαχείριση του μεταναστευτικού. Ακολούθως, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, συναντήθηκε και με τον Υπουργό Εσωτερικών της Κύπρου, κ. Νίκο Νουρή, με βασικό θέμα συζήτησης τις προκλήσεις στη διαχείριση του Μεταναστευτικού στην Ανατολική Μεσόγειο. Αμέσως μετά το πέρας της συνάντησης, οι δύο υπουργοί προέβησαν σε δηλώσεις.

Από την πλευρά του, ο κ. Νουρής, δήλωσε: «Είναι με ιδιαίτερη χαρά που υποδέχτηκα σήμερα στο Υπουργείο Εσωτερικών τον φίλο Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου της Ελληνικής Δημοκρατίας, Νότη Μηταράκη, ο οποίος επισκέπτεται την Κύπρο συνοδευόμενος από υπηρεσιακό κλιμάκιο του Υπουργείου του. Είναι καλά γνωστό ότι Κύπρος και Ελλάδα αντιμετωπίζουν κοινές προκλήσεις στη διαχείριση του μεταναστευτικού, ως κράτη μέλη πρώτης γραμμής, δεχόμενες μάλιστα το μεγαλύτερο βάρος σε σχέση με τους υπόλοιπους εταίρους μας.

Η σημερινή συνάντηση αποτέλεσε συνέχεια τόσο της προηγούμενης μου επίσκεψης στην Ελλάδα όσο και της πρόσφατης κοινής συνάντησης των πέντε μεσογειακών κρατών μελών πρώτης γραμμής στην Αθήνα. Είχαμε την ευκαιρία να συνεχίσουμε την εξαιρετικά εποικοδομητική ανταλλαγή απόψεων και πρακτικών για τη διαχείριση των υπέρμετρων μεταναστευτικών ροών, της διαφύλαξης των ευρωπαϊκών συνόρων, των οποίων Κύπρος και Ελλάδα αποτελούν θεματοφύλακες. Ταυτόχρονα συζητήσαμε τρόπους επίτευξης των κοινών μας επιδιώξεων στα πλαίσια της συζήτησης για το νέο ευρωπαϊκό σύμφωνο ασύλου και μετανάστευσης και ιδιαίτερα απέναντι στην άρνηση της Τουρκίας να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις της στο μεταναστευτικό έναντι όλων των κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένης και της Κύπρου. Πέραν της δεδομένης αδελφικής σχέσης των κυβερνήσεων των χωρών μας, η κοινή μας βούληση, οι επαφές και η συνεργασία που έχει αναπτυχθεί μεταξύ των Υπουργείων μας βεβαιώνουν τη συνέχιση και την εντατικοποίηση των προσπαθειών ώστε Κύπρος και Ελλάδα από κοινού να ανταποκριθούμε αποτελεσματικά στη διαχείριση των μείζονων ζητημάτων της μετανάστευσης και του ασύλου. Φίλε Νότη, για ακόμη μια φορά σε καλωσορίζω στο Υπουργείο Εσωτερικών και στην Κύπρο».

Ο κ. Μηταράκης, με τη σειρά του, σημείωσε: ‘'Η Κυπριακή Δημοκρατία, ευρισκόμενη, όπως και η Ελλάδα, στην πρώτη γραμμή των πιέσεων από την Ανατολή, αντιμετωπίζει κατά το τελευταίο διάστημα αυξημένες μεταναστευτικές ροές. Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου της Ελλάδας και το Υπουργείο Εσωτερικών της Κύπρου έχουν αναπτύξει στενή συνεργασία, σε πολιτικό αλλά και τεχνικό επίπεδο. Συνεργασία για την εξεύρεση ικανών λύσεων και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, που θα διασφαλίζουν την αποτελεσματική διαχείριση των συνόρων και τη δημιουργία κατάλληλων συνθηκών για τη γρήγορη διεκπεραίωση των διαδικασιών ασύλου και απελάσεων.’’ “Κρίσιμος παράγοντας”, τόνισε ο κ. Μηταράκης, ‘’παραμένει η πλήρης εφαρμογή της Κοινής Δήλωσης Ευρωπαϊκής Ένωσης–Τουρκίας του 2016 στο σύνολό της και χωρίς διακρίσεις. Η συνεπακόλουθη συμμόρφωση της Τουρκίας, με τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει, ως προς την καταπολέμηση των δικτύων των λαθροδιακινητών και την αποδοχή επιστροφών.’’

“Αναγκαία συνθήκη” πρόσθεσε, “είναι η επίτευξη της απαραίτητης αλληλεγγύης εκ μέρους όλων των Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ώστε να ελαφρύνεται το μεγάλο βάρος που επωμίζονται οι χώρες πρώτης υποδοχής, όπως η Ελλάδα και η Κύπρος.’’ Ο κ. Μηταράκης επεσήμανε ακόμα ότι ‘’καθώς βρισκόμαστε στο μέσον της διαπραγμάτευσης του νέου ευρωπαϊκού Συμφώνου Μετανάστευσης και Ασύλου, οι δύο χώρες υποστηρίζουμε ένα δίκαιο και ανθεκτικό κοινό ευρωπαϊκό σύστημα, με ισόποση κατανομή της ευθύνης μεταξύ των κρατών - μελών. Και τα δύο αυτά στοιχεία, δηλαδή την πλήρη εφαρμογή της Κοινής Δήλωσης και την εξασφάλιση της απαραίτητης αλληλεγγύης, αναδείξαμε με έμφαση μαζί με την Ισπανία, την Ιταλία και τη Μάλτα, κατά την πρόσφατη Υπουργική Συνάντηση των πέντε μεσογειακών κ-μ πρώτης γραμμής στην Αθήνα. Δεσμευθήκαμε να συνεχίσουμε με την ίδια αποφασιστικότητα την από κοινού προβολή των θέσεων και των ανησυχιών μας.’’

Ολοκληρώνοντας την δήλωση του, ο Υπ. Μετανάστευσης και Ασύλου, τόνισε: ‘’Οι MED5 υπογραμμίσαμε τη σημασία της αποτελεσματικής προστασίας των συνόρων μας, που αποτελούν ταυτόχρονα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καθώς η ενίσχυση της εξωτερικής διάστασης, και κατά συνέπεια οι μειωμένες αφίξεις, αποτελούν το μόνο εχέγγυο για την αποφυγή δευτερογενών ροών, αναγκαστικών απελάσεων, αποφυγής κατάχρησης των συστημάτων ασύλου και εν τέλει ανάγκης για επίδειξη αλληλεγγύης.

Είμαι αισιόδοξος ότι, η αυστηρή αλλά δίκαιη μεταναστευτική πολιτική που εφαρμόζουμε, Ελλάδα και Κύπρος αποφέρει απτά αποτελέσματα προς όφελος των κοινωνιών μας, αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο σύνολό της. Θα πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να καταστήσουμε σαφές ότι ένα νησιωτικό κράτος όπως η Κύπρος ή πέντε ακριτικά νησιά του Αιγαίου δεν μπορούν να σηκώσουν μόνα τους όλο το βάρος του μεταναστευτικού. Ο Νίκος και εγώ θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε στην κατεύθυνση της εξεύρεσης αποτελεσματικών και ρεαλιστικών λύσεων με στόχο την αποσυμφόρηση των χωρών μας από την υφιστάμενη πίεση μέσω λειτουργικών μηχανισμών και τη δίκαιη αντιμετώπιση του ζητήματος σε ευρωπαϊκό επίπεδο.’’

Στις 17.00, ο κ. Μηταράκης θα συναντηθεί με τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου, κ.κ. Χρυσόστομο Β’ και στις 18.30 θα συμμετάσχει, ως κεντρικός ομιλητής, στην εκδήλωση του Δημοκρατικού Συναγερμού με θέμα “Μεταναστευτικό, μια συνεχής πρόκληση”.

