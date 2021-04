Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Παρασκευής

Πόσοι φορείς του Covid-19 εντοπίστηκαν το προηγούμενο 24ώρο ανά περιοχή. Αναλυτικά στοιχεία από τον ΕΟΔΥ.

Πολλές δεκάδες ασθενείς με κορονοϊό κατέληξαν το προηγούμενο 24ωρο, αυξάνοντας σημαντικά την "μαύρη λίστα" των θανάτων από την αρχή της πανδημίας στην Ελλάδα.

Ασφυκτική παραμένει η πίεση στο ΕΣΥ, καθώς παραμένουν σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα τόσο ο αριθμός των διασωληνωμένων ασθενών, όσο και οι εισαγωγές ανά ημέρα στα νοσοκομεία της επικράτειας.

Την Παρασκευή ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 2747 νέα κρούσματα. Από το σύνολο των 2.747 νέων κρουσμάτων του νέου ιού στη χώρα 10 είναι εισαγόμενα εκ των οποίων 9 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.

Στην Αττική εντοπίστηκαν 1248 νέα κρούσματα, στην Θεσσαλονίκη 379 νέες μολύνσεις και στην Αχαΐα 111 νέοι φορείς του κορονοϊού. Αυξημένα ειναι τα νέα κρούσματα σε πολλές περιφερειακές ενότητες, κυρίως της Θεσσαλίας, της Κρήτης, νησιών των Δβδεκανήσων και της βόρειας Ελλάδας.

Η γεωγραφική κατανομή των κρουσμάτων ανά περιφερειακή ενότητα:

Η ημερήσια επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ:

