“The Sopranos”: Οι θαυμαστές της σειράς προσκαλούνται... στο σπίτι του Τόνι

Oι φανς της σειράς προσκαλούνται στο σπίτι που φιλοξένησε τον Τόνι Σοπράνο και την οικογένειά του για έξι σεζόν.

Το «Evening at Tony’s» ( Μία Βραδιά στου Τόνι) θα επιτρέψει στους παρευρισκόμενους να περιηγηθούν στην οικία που βρίσκεται στο προάστιο Κάλντγουελ, στο Νιου Τζέρσεϊ, στις 29 Μαΐου, να απολαύσουν ένα ποτό δίπλα στην πισίνα, να συναντηθούν και να χαιρετήσουν το καστ του The Sopranos και να περιπλανηθούν στους εσωτερικούς χώρους.

Μπορούν επίσης να φωτογραφηθούν σε σημεία όπου έχουν γυριστεί σημαντικές σκηνές της σειράς του HBO και να καθίσουν στη λευκή Cadillac Escalade του Τόνι Σοπράνο, τον οποίο υποδύθηκε ο αείμνηστος, Τζέιμς Γκαντολφίνι.

Το τελευταίο επεισόδιο της σειράς «The Sopranos» με θέμα την ιστορία μιας οικογένειας με διασυνδέσεις στο οργανωμένο έγκλημα στο Νιού Τζέρσεϊ των ΗΠΑ, προβλήθηκε το 2007, αλλά η δημοτικότητά της παραμένει ακόμα αμείωτη.

Τα εισιτήρια για τη «Βραδιά στου Τόνι» διατίθενται μέσω της VirtualCons και το κόστος είναι 995 δολάρια.

