Κοντοζαμάνης - Χαρδαλιάς για το λιανεμπόριο και τα self test (βίντεο)

Τι είπαν για την πορεία της πανδημίας, τις μεταλλάξεις και την πίεση στο ΕΣΥ οι Βάνα Παπαευαγγέλου και Γκίκας Μαγιορκίνης

Παρακολουθείστε την ενημέρωση για τον κορονοϊό από:

τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκο Χαρδαλιά, ο οποίος αναφέρθηκε στην άρση περιορισμών στο λιανεμπόριο,

την Καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Βάνα Παπαευαγγέλου η οποία προειδοποίησε για νέα αύξηση σε κρουσματα και διασωληνωμένους ασθενείς και

και τον Επίκουρο Καθηγητή Επιδημιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Γκίκα Μαγιορκίνη.

Στην ενημέρωση συμμετείχε ο Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας Βασίλης Κοντοζαμάνης, ο οποίος έδωσε διευκρινίσεις για τα self tets.

