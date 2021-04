Life

“Η Φάρμα”: Παρασκευή και Σάββατο με... εκνευρισμούς, συμμαχίες και κόντρες

Σε αυτή τη Φάρμα, όλα παίζονται. Τίποτα δεν είναι δεδομένο, τίποτα δεν είναι προβλέψιμο... Ποιος θα αντέξει, ποιος θα αποχωρήσει;

Την 5η εβδομάδα στη «Φάρμα», οι παίκτες-αγρότες είχαν έντονες, αλλά και χαλαρές στιγμές, αστεία, γέλια, εκνευρισμούς, συμμαχίες και κόντρες.

Ο Σάκης Τανιμανίδης, πάντα παρών και έτοιμος για δράση, λειτούργησε γι’ άλλη μια φορά ως καταλύτης, έδωσε το σύνθημα για τις δύσκολες δοκιμασίες και διαχειρίστηκε με τον δικό του μοναδικό τρόπο τις μεγάλες και μικρές ανατροπές …

ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Γιατί ο Στράτος Τζώρτζογλου προτιμάει αντί για ΑΡΧΗΓΟΣ να είναι βοσκός;

Τι προτιμάει να τρώει η ΕΥΤΥΧΙΑ αντί για τριφύλλι;

Ποιος ΑΓΡΟΤΗΣ είναι ο πιο αγαπημένος σύμφωνα με την ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΔΗΜΟΦΙΛΙΑΣ; Και τι κερδίζει;

Ποιον ή ποιαν πρότεινε για 1ο υποψήφιο ΑΡΧΗΓΟ η ΜΑΡΙΑ ΦΡΑΓΚΑΚΗ και ποιον ψήφισαν οι ΑΓΡΟΤΕΣ για 2ο υποψήφιο ΑΡΧΗΓΟ;

Ποιος ή ποια θα είναι ο ΑΡΧΗΓΟΣ την 5η εβδομάδα στη ΦΑΡΜΑ; Σε ποιο στρατόπεδο ανήκει; Θα αλλάξουν οι ισορροπίες;

Γιατί ο Βασίλης Θεοδωρόπουλος δεν φοβάται να τον επιλέξει για ΥΠΗΡΕΤΗ ο ΑΡΧΗΓΟΣ;

Με ποιον τρόπο οι ΑΓΡΟΤΕΣ προσπαθούν να απομακρύνουν τα αγριογούρουνα από τη ΦΑΡΜΑ;

Φρόντισαν οι ΑΓΡΟΤΕΣ να προστατέψουν ζώα και καλλιέργειες από το χιόνι και τον παγετό;

Γιατί εκνευρίζεται η Μαρία Μιχαλοπούλου;

Ποιο είναι το ΖΕΥΓΑΡΙ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ;

Σε ποιον στέλνει καρδούλες η Ειρήνη Κολλιδά;

Πόσο ανατρεπτική είναι η επιλογή των νέων ΥΠΗΡΕΤΩΝ; Γιατί δημιουργεί αντιδράσεις; Και γιατί κατηγορείται ο ΑΡΧΗΓΟΣ ότι θέλει να διώξει άτομα από τη ΦΑΡΜΑ;

Πόσο ισχυρό παραμένει το ένα από τα δύο στρατόπεδα, ποιος είναι στο στόχαστρό του και ποια είναι τα νέα σχέδια που καταστρώνει;

Τι επιπτώσεις θα έχει το γεγονός της ξαφνικής επίσκεψης του ΕΠΙΣΤΑΤΗ με την κτηνίατρο; Θα χάσουν το ΕΠΑΘΛΟ (μια αγελάδα και το μοσχαράκι της); Βρίσκει ΑΡΧΗΓΟ και έναν από τους ΥΠΗΡΕΤΕΣ να κοιμούνται.

Ποιον θα επιλέξει ο ΑΡΧΗΓΟΣ για 1ο ΜΟΝΟΜΑΧΟ;

Γιατί ξεσπάει ο Στράτος Τζώρτζογλου;

ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Πώς θα αντιδράσουν οι ΑΓΡΟΤΕΣ στην είσοδο του ΚΩΣΤΑ ΓΚΡΕΚΑ & του ΤΑΣΟΥ ΞΙΑΡΧΟ;

Ποιο ζευγάρι θα κερδίσει στο ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΠΑΘΛΟΥ;

Ποιος θα κερδίσει στον ΑΓΩΝΑ ΑΣΥΛΙΑΣ;

Ποιος θα είναι ο 2ος ΜΟΝΟΜΑΧΟΣ;

Θα τα καταφέρουν στην ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ή το λάθος του ΑΡΧΗΓΟΥ θα τους στοιχίσει;

Ποιος θα αποχωρήσει από τη ΦΑΡΜΑ;

Σε αυτή τη Φάρμα, όλα παίζονται.

Η καθημερινότητα μακριά από την πόλη και τον σύγχρονο τρόπο ζωής, οι απαιτητικές αγροτικές εργασίες, τα δύσκολα αγωνίσματα, η συμβίωση ανθρώπων με διαφορετικές προσωπικότητες, η αντοχή, τα όρια, η επιβίωση, η παραμονή.

Τίποτα δεν είναι δεδομένο, τίποτα δεν είναι προβλέψιμο.

Ποιος θα αντέξει, ποιος θα αποχωρήσει;

Ψήφισε τον αγαπημένο σου παίκτη

Ποιος είναι ο αγαπημένος σου παίκτης; Ποιος σου έχει προκαλέσει περισσότερο το ενδιαφέρον;

Μπες στο παρακάτω link και δώσε την ψήφο σου: https://www.antenna.gr/farma/voting

Η ψηφοφορία δεν έχει σχέση με την αποχώρηση από το παιχνίδι, η οποία γίνεται μέσα από αγωνιστική διαδικασία

«Η Φάρμα», με τον Σάκη Τανιμανίδη, κάθε Παρασκευή & Σάββατο στις 21:00, στον ΑΝΤ1

