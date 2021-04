Οικονομία

Χαρδαλιάς για λιανεμπόριο: οι αποφάσεις για Θεσσαλονίκη, Αχαΐα, Κοζάνη

Ποιες περιοχές πέρασαν στο "βαθύ κόκκινο". Ποιες νέες επιχειρήσεις ανοίγουν. Τέλος στο πλαφόν 20 ατόμων στα καταστήματα.

Τη λειτουργία των καταστημάτων λιανεμπορίου, από τη Δευτέρα 12 Απριλίου με τις μεθόδους click away και click in shop, στην Αχαΐα και μόνο με τη μέθοδο του click away στη Θεσσαλονίκη ανακοίνωσε κατά τη διάρκεια ενημέρωσης για την πορεία της πανδημίας της λοίμωξης, Covid-19, ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς. Αντιθέτως, στην Κοζάνη παραμένει σε αναστολή το λιανεμπόριο λόγω του επιβαρυμένου ιικού φορτίου.

Σε ό,τι αφορά το λιανικό εμπόριο είπε ότι αίρεται το πλαφόν των 20 ατόμων και πλέον η αναλογία πληθυσμού/εμβαδού έχει ως εξής: Για επιφάνειες έως 500 τμ ένα άτομο ανά 25 τμ, για επιφάνειες άνω των 500 τμ, κάθε 100 τμ πλέον των 500 τμ, επιτρέπεται ένας πελάτης επιπρόσθετα.

Παράλληλα ανακοίνωσε την επαναλειτουργία, από 12 Απριλίου, των καταστημάτων του ΟΠΑΠ, με εξαίρεση τα ΟΠΑΠ play και τα τυχερά παιχνίδια με κερματοδέκτη.

Στο επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου «βαθύ κόκκινο» μπαίνουν η Περιφερειακή Ενότητα της Κω και ο δήμος Ήλιδας της ΠΕ Ηλείας, όπως ανακοίνωσε ο Νίκος Χαρδαλιάς.

Ως εκ τούτου στο «βαθύ κόκκινο» βρίσκονται η Περιφέρεια Αττικής, η Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας, οι Περιφερειακές Ενότητες Βοιωτίας, Εύβοιας (πλην των Δήμων Μαντουδίου- Λίμνης - Αγίας Άννας και Ιστιαίας - Αιδηψού) και Ευρυτανίας, οι Περιφερειακές Ενότητες Αρκαδίας και Κορινθίας, οι Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Κιλκίς και Πέλλας, η Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, η Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου, η Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου, η Περιφερειακή Ενότητα Μυκόνου και η Περιφερειακή Ενότητα Κω, οι δήμοι Καλυμνίων και Λέρου, ο δήμος Ρόδου, ο δήμος Χίου, ο δήμος Ανωγείων και ο δήμος Χανίων, οι δήμοι Ιωαννιτών και Κόνιτσας, ο δήμος Αμφίπολης, ο δήμος Βέροιας και ο δήμος Σερρών, ο δήμος Καρδίτσας, οι δήμοι Καστοριάς και Ορεστίδος, ο δήμος Γρεβενών, η δημοτική Κοινότητα Γαλατινής της Δημοτικής Ενότητας Ασκίου του δήμου Βοΐου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, οι δήμοι Λαμιέων και Λοκρών, ο δήμος Ήλιδας της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

