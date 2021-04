Υγεία - Περιβάλλον

Κοντοζαμάνης: επέκταση χρήσης των self test σε επαγγελματικούς κλάδους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε ποιους κλάδους θα επεκταθεί η αυτοδιάγνωση, σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό Υγείας.

Την επέκταση της χρήσης των self test , προσεχώς, σε επαγγελματικούς κλάδους ανακοίνωσε ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας, Βασίλης Κοντοζαμάνης.

Συγκεκριμένα σε αυτοδιάγνωση θα υποβάλλονται:

οι εργαζόμενοι στο λιανεμπόριο,

τις μεταφορές,

τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες,

την μεταποίηση,

το χονδρικό εμπόριο

και την εστίαση, στην περίπτωση που είναι ανοιχτή.

Στη συνέχεια θα προχωρήσει η χορήγηση των self test στο γενικό πληθυσμό.

Ξεκαθάρισε επίσης ότι για μαθητές και εκπαιδευτικούς η διενέργεια self test δύο φορές την εβδομάδα θα είναι τώρα στην αρχή, προκειμένου με ασφάλεια να ανοίξουν τα σχολεία. Επανέλαβε ότι υποχρεωτική θα είναι η καταχώριση στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr, του αποτελέσματος (θετικό ή αρνητικό), προκειμένου αν υπάρχει ανάγκη να γίνει το επαναληπτικό test από επαγγελματία υγείας, αλλά και να κατοχυρωθούν τα όποια δικαιώματα έχει ο κάθε πολίτης, για παράδειγμα απουσία από τη δουλειά του ή από το σχολείο. Στην σπάνια περίπτωση μη έγκυρου test ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας ανέφερε ότι ο δικαιούχος θα πρέπει να προσέλθει σε δημόσια δομή όπου γίνεται επαναληπτικό test για covid-19.

Παράλληλα, σημείωσε πως η προσέλευση των πολιτών για τον εμβολιασμό με AstraZeneca, από την Δευτέρα έως σήμερα, είναι της τάξης του 93%

Ειδήσεις σήμερα

Χαρδαλιάς για λιανεμπόριο: οι αποφάσεις για Θεσσαλονίκη, Αχαΐα, Κοζάνη

Παπαευαγγέλου: έρχεται αύξηση στα κρούσματα και στους διασωληνωμένους