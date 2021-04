Κοινωνία

Εξαφάνιση ανήλικης στην Παλλήνη: ήρθη ο συναγερμός

Τι αναφέρει σε νέα του ανακοίνωση το "Χαμόγελο του Παιδιού" για την εξαφάνιση της 13χρονης.

Η περιπέτεια της Μαρίας-Φιλοθέης Ναζεράι, 13 ετών, που χάθηκε στην Παλλήνη, έληξε σήμερα δίνοντας τέλος στην αγωνία των ανθρώπων που την αναζητούσαν.

Η Μαρία Φιλοθέη Ναζεράι βρέθηκε το μεσημέρι στο κέντρο της Αθήνας από άτομα της Ομάδας Δίας. Για ακόμη μια φορά, χάρη στην ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση των πολιτών, η Μαρία Φιλοθέη εντοπίστηκε και είναι καλά στην υγεία της, αν και αρκετά ταλαιπωρημένη. «Το Χαμόγελο του Παιδιού» είχε προχωρήσει στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της Μαρίας-Φιλοθέης στις 8/4/2021, κατόπιν Εισαγγελικής Εντολής.

«To Χαμόγελο του Παιδιού» θα βρίσκεται κοντά στη Μαρία Φιλοθέη Ν. και τους ανθρώπους που είναι δίπλα της για την παροχή ψυχολογικής υποστήριξης και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί.

Στην ανακοίνωσή του «To Χαμόγελο του Παιδιού» αναφέρει επίσης: "Με αφορμή τα σχόλια που έχουμε δεχτεί στα Κοινωνικά Δίκτυα του «Χαμόγελου του Παιδιού» από όλους εσάς που ανησυχείτε, κάθε φορά που κάποιο παιδί βρίσκεται μακριά από το σπίτι του, και συνδράμετε ενεργά στο να επιστρέψει υγιές στους δικούς του, θα θέλαμε να αναφέρουμε ότι η εφηβική ηλικία χαρακτηρίζεται από αρκετές δυσκολίες, οι οποίες, σε συνδυασμό με άλλα τραυματικά γεγονότα, ωθούν κάποια παιδιά στο να υιοθετούν συμπεριφορές που τα καθιστούν ιδιαίτερα ευάλωτα και οι οποίες δεν είναι πάντα εύκολο να διαχειριστούν ικανοποιητικά, παρόλη την προσπάθεια από γονείς, φορείς παιδικής προστασίας και ειδικούς ψυχικής υγείας. Τέλος, θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι ο Φορέας Παιδικής Προστασίας που φιλοξενεί τη Μαρία-Φιλοθέη καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να ελαχιστοποιηθούν συμπεριφορές που τη θέτουν σε κίνδυνο".

