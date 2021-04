Κοινωνία

Γιώργος Καραϊβάζ: ο αστυνομικός συντάκτης με τον αιχμηρό λόγο

Συγκλονισμένη είναι η “οικογένεια του ΑΝΤ1” και σύσσωμος ο δημοσιογραφικός κόσμος από την μαφιόζικη εκτέλεση του εκλεκτού συναδέλφου

Της Λίλιαν Τσουρλή

Ο Γιώργος Καραϊβάζ, ο αστυνομικός συντάκτης που απεχθανόταν τα όπλα. Ο επαγγελματίας δημοσιογράφος που όσες φορές του είχε προταθεί αστυνομική συνοδεία πάντα την αρνούνταν.

Ο Γιώργος Καραϊβάζ υπηρετούσε με πάθος και τόλμη επι δεκαετίες τη δημοσιογραφική αλήθεια. Ποτέ δεν υποτάχθηκε και ποτέ δεν ακολούθησε τις ιδέες άλλων. Πάντα το ρεπορτάζ του ήταν στοχευμένο και ιδιαίτερα αποκαλυπτικό.

Ξεκίνησε από την εφημερίδα Εξουσία, μεταπήδησε στον Ελεύθερο Τύπο και εντάχθηκε για μια δεκαετία στην οικογένεια του Αντ1 ως προϊστάμενος του αστυνομικού ρεπορτάζ

Ο Γιώργος Καραϊβάζ τα τελευταία χρόνια διατηρούσε ιστοσελίδα που αφορούσε τα σώματα ασφαλείας και τις αστυνομικές δυνάμεις. Εκεί αρθρογραφούσε με αιχμηρή πέννα η οποία ενίοτε δυσαρεστούσε τους ανθρώπους της αστυνομίας, του υποκόσμου και της πολιτικής.

Ωστόσο πάντα όλοι μιλούσαν και μιλούν για αυτόν με τα καλυτέρα λόγια...

Ο Γιώργος είχε καταγωγή από τη Δράμα, την οποία και ποτέ δεν ξεχνούσε. Ήταν παντρεμένος και είχε ένα γιο για τον οποίο πάντα καμάρωνε....

Όπως καμαρώναμε για τον Γιώργο και όλοι εμείς οι συνάδελφοι του, που αντάμωσαν οι δρόμοι μας...

Καλό ταξίδι Γιώργο μας...

Ποιος ήταν ο Γιώργος Καραϊβάζ.

Όπως αναφέρει η ΕΣΗΕΑ, "ο Γιώργος Καραϊβάζ γεννήθηκε στην Καλλίφυτο της Δράμας, τον Νοέμβριο του 1968. Μετά την αποφοίτησή του από το Λύκειο, μετεγκαταστάθηκε στην Αθήνα και από πολύ νωρίς άρχισε να εργάζεται ως δημοσιογράφος.

Η πρώτη του δημοσιογραφική εργασία ήταν στην εφημερίδα «Ελεύθερη Ώρα», το 1989, στην οποία εργάστηκε έως το 1996, ως αστυνομικός συντάκτης. Στη συνέχεια απασχολήθηκε, πάντοτε στο αστυνομικό ρεπορτάζ, σε πολλά Μέσα Ενημέρωσης, όπως στον Ρ/Σ «ΠΛΑΝΕΤ», σε τηλεοπτική εκπομπή του ΣΚΑΙ, στην εφημερίδα «Εξουσία», στην εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος» και επί πολλά χρόνια στον τηλεοπτικό σταθμό «ANTENNA».

Από το 2017 εργαζόταν στον τηλεοπτικό σταθμό «STAR», ως αστυνομικός συντάκτης στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», καθώς, επίσης, είχε δημιουργήσει και την δική του ειδησεογραφική ιστοσελίδα, το www.bloko.gr, με θέματα σχετικά με το αστυνομικό ρεπορτάζ.

Ο Γιώργος Καραϊβάζ ήταν από τους πιο έμπειρους αστυνομικούς συντάκτες στο χώρο και υπηρετούσε τη δημοσιογραφία με ήθος και ακεραιότητα για περισσότερα από 25 χρόνια. Η άποψή του ήταν πάντοτε ψύχραιμη και έχαιρε της εκτίμησης των συναδέλφων του.

Η είδηση της δολοφονικής επίθεσης εναντίον του έχει αναστατώσει όχι μόνο την δημοσιογραφική οικογένεια αλλά και ολόκληρη την ελληνική κοινωνία, ενώ κοινό και έντονο είναι το αίτημα να βρεθούν το γρηγορότερο οι δράστες και να οδηγηθούν στην Δικαιοσύνη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένειά του και στο μονάκριβο παιδί του και παρακολουθεί τις εξελίξεις σχετικά με τη διαλεύκανση του στυγνού αυτού εγκλήματος με αγωνία".









