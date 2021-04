Κοινωνία

“Συμβόλαιο θανάτου” για τον Γιώργο Καραϊβάζ “βλέπουν” οι αστυνομικοί (βίντεο)

Ποια είναι τα βασικά σενάρια που εξετάζουν, βάσει των στοιχείων που έχουν στα χέρια τους, οι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ.

Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες των αστυνομικών για την δολοφονία του αστυνομικού συντάκτη, Γιώργου Καραϊβάζ, έξω από το σπίτι του, στον Άλιμο.

Όπως μετέδωσε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, οι αστυνομικοί εξετάζουν τις μαρτυρίες από δημοτικούς υπαλλήλους που βρίσκονταν κοντά στο σημείο της μαφιόζικης επίθεσης και εξετάζουν τα ευρήματα που περισυνέλλεξαν από τον τόπο της τραγωδίας για να συνθέσουν επακριβώς το παζλ με τις κινήσεις των δραστών, ενώ αναζητούνται και βίντεο από κάμερες ασφαλείας.

Αξιωματικοί της Αστυνομίας, με γνώση των στοιχείων της υπόθεσης, τονίζουν ότι «όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά» σε ότι αφορά τα κίνητρα της δολοφονίας και τους δράστες, με το σενάριο της τρομοκρατικής επίθεσης πάντως να συγκεντρώνει λίγες πιθανότητες. Το επικρατέστερο ενδεχόμενο είναι να πρόκειται για «συμβόλαιο θανάτου» του Γιώργου Κατραϊβάζ, γεγονός που ενισχύουν ο τρόπος και ο τόπος της επίθεσης, αλλά και το γεγονός ότι χρησιμοποιήθηκε σχεδόν ένας γεμιστήρας (17 σφαίρες), ώστε οι δράστες να είναι σίγουροι ότι έχουν σκοτώσει τον στόχο της επίθεσης.

Στην διάθεση των αστυνομικών βρίσκονται και στοιχεία που δεν έχουν γίνει ευρέως γνωστά, ενώ θα εξεταστούν - εκτός από τα πρόσωπα του περιβάλλοντος του Γιώργου Καραϊβάζ, οι επαφές που είχε τελευταία, τα κείμενα και τα ρεπορτάζ του που ίσως προκάλεσαν αντιδράσεις και οτιδήποτε άλλο μπορεί να κατευθύνει τις έρευνες προς την διαλεύκανση του εγκλήματος και την ανακάλυψη της ταυτότητας των δραστών.

Οι αστυνομικοί θεωρούν ακόμη ότι το πιθανότερο είναι ο φυσικός και ο ηθικός αυτουργός της δολοφονίας να είναι διαφορετικά πρόσωπα.

Ποιος ήταν ο Γιώργος Καραϊβάζ.

Όπως αναφέρει η ΕΣΗΕΑ, "Ο Γιώργος Καραϊβάζ γεννήθηκε στην Καλλίφυτο της Δράμας, τον Νοέμβριο του 1968. Μετά την αποφοίτησή του από το Λύκειο, μετεγκαταστάθηκε στην Αθήνα και από πολύ νωρίς άρχισε να εργάζεται ως δημοσιογράφος.

Η πρώτη του δημοσιογραφική εργασία ήταν στην εφημερίδα «Ελεύθερη Ώρα», το 1989, στην οποία εργάστηκε έως το 1996, ως αστυνομικός συντάκτης. Στη συνέχεια απασχολήθηκε, πάντοτε στο αστυνομικό ρεπορτάζ, σε πολλά Μέσα Ενημέρωσης, όπως στον Ρ/Σ «ΠΛΑΝΕΤ», σε τηλεοπτική εκπομπή του ΣΚΑΙ, στην εφημερίδα «Εξουσία», στην εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος» και επί πολλά χρόνια στον τηλεοπτικό σταθμό «ANTENNA».

Από το 2017 εργαζόταν στον τηλεοπτικό σταθμό «STAR», ως αστυνομικός συντάκτης στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», καθώς, επίσης, είχε δημιουργήσει και την δική του ειδησεογραφική ιστοσελίδα, το www.bloko.gr, με θέματα σχετικά με το αστυνομικό ρεπορτάζ.

Ο Γιώργος Καραϊβάζ ήταν από τους πιο έμπειρους αστυνομικούς συντάκτες στο χώρο και υπηρετούσε τη δημοσιογραφία με ήθος και ακεραιότητα για περισσότερα από 25 χρόνια. Η άποψή του ήταν πάντοτε ψύχραιμη και έχαιρε της εκτίμησης των συναδέλφων του.

Η είδηση της δολοφονικής επίθεσης εναντίον του έχει αναστατώσει όχι μόνο την δημοσιογραφική οικογένεια αλλά και ολόκληρη την ελληνική κοινωνία, ενώ κοινό και έντονο είναι το αίτημα να βρεθούν το γρηγορότερο οι δράστες και να οδηγηθούν στην Δικαιοσύνη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένειά του και στο μονάκριβο παιδί του και παρακολουθεί τις εξελίξεις σχετικά με τη διαλεύκανση του στυγνού αυτού εγκλήματος με αγωνία".

