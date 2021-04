Κοινωνία

Ο Πάνος Σόμπολος για τον Γιώργο Καραϊβάζ και την ενέδρα θανάτου (βίντεο)

Ο «Πρύτανης» του αστυνομικού ρεπορτάζ μιλά για τον συνάδελφο που έπεσε νεκρός από τις σφαίρες. Τι εκτιμά για τα κίνητρα των δραστών.

Για την γνωριμία του με τον Γιώργο Καραϊβάζ και για την στυγερή δολοφονία του δημοσιογράφου μίλησε ο Πάνος Σόμπολος, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων και στον Νίκο Χατζηνικολάου.

Όπως είπε ο «Πρύτανης» του αστυνομικού ρεπορτάζ, αν και έχει καλύψει τόσα περιστατικά, όταν έμαθε τι είχε συμβεί, «ταράχτηκα και είπα ότι δεν μπορεί να είναι δυνατόν».

Σημείωσε ότι δεν είχε τύχει να εργαστούν στο ίδιο μέσο, γνώριζε όμως από πολλά χρόνια τον Γιώργο Καραϊβάζ και είχαν βρεθεί σε πάρα πολλά ρεπορτάζ, λέγοντας ότι εκεί τον γνώρισε και εκεί εκτίμησε ότι «πρόκειται για έναν πολύ καλό άνθρωπο και ένα πολύ καλό δημοσιογράφο».

Αναφερόμενος στις συνθήκες της δολοφονίας του Γιώργου Καραϊβάζ, ο Πάνος Σόμπολος είπε ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί κανένα ενδεχόμενο, καθώς είναι οι πρώτες ώρες μετά το περιστατικό.

Προσέθεσε ότι οι κινήσεις των δραστών δείχνουν ότι υπάρχει το στοιχείο της εκδίκησης.

Καταλήγοντας υποστήριξε ότι είναι βέβαιος πως οι αστυνομικοί θα φτάσουν στα ίχνη των δραστών και αυτοί θα συλληφθούν.

