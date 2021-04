Υγεία - Περιβάλλον

Rapid test στην Αττική: τι έδειξαν οι δειγματοληψίες της Παρασκευής

Αναλυτικά τα αποτελέσματα μαζικής δειγματοληψίας σε κεντρικά σημεία της Αττικής.

Κλιμάκια του ΕΟΔΥ αποτελούμενα και από Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) πραγματοποίησαν την Παρασκευή 9 Απριλίου, δωρεάν ελέγχους ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test).

Πραγματοποιήθηκαν οκτώ δράσεις μαζικής δειγματοληψίας σε κεντρικά σημεία της Αττικής, στις οποίες διενεργήθηκαν 4.308 rapid test και ανευρέθηκαν 143 θετικά (3,32%) στον κορονοϊό.

Παρατίθενται τα στοιχεία από τις δράσεις στις ακόλουθες περιοχές:

ΠΕ Βόρειου Τομέα Αθηνών: Δήμος Αμαρουσίου - 621 rapid test με 8 θετικά (1,29%), αφορούν σε 1 άνδρες και 7 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 47 έτη

ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών: Δήμος Ιλίου - 382 rapid test με 16 θετικά (4,19%), αφορούν σε 10 άνδρες και 6 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 37 έτη

ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών: Δήμος Χαϊδαρίου - 318 rapid test με 14 θετικά (4,40%), αφορούν σε 9 άνδρες και 5 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 33 έτη

ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών: Δήμος Αθηναίων, Πεζόδρομος Ερμού - 579 rapid test με 35 θετικά (6,04%), αφορούν σε 22 άνδρες και 13 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 34 έτη

ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών: Δήμος Αθηναίων, Πλατεία Μοναστηράκι - 556 rapid test με 19 θετικά (3,41%), αφορούν σε 11 άνδρες και 8 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 31 έτη

ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών: Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας - 615 rapid test με 18 θετικά (2,92%), αφορούν σε 11 άνδρες και 7 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 50 έτη

ΠΕ Νότιου Τομέα Αθηνών: Δήμος Γλυφάδας - 644 rapid test με 13 θετικά (2,01%), αφορούν σε 8 άνδρες και 5 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 26 έτη

ΠΕ Πειραιώς: Δήμος Πειραιά - 593 rapid test με 20 θετικά (3,37%), αφορούν σε 12 άνδρες και 8 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 32 έτη

