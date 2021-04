Κοινωνία

Παιδί παρασύρθηκε από αυτοκίνητο

Άγνωστο το πώς ο 8χρονος βρέθηκε στις ρόδες του αυτοκινήτου. Ποια η κατάστασή του.

Παρ ολίγον τραγωδία στη Λάρισα, όταν ένα 8χρονο παιδί παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στη συμβολή των οδών Ηρώων Πολυτεχνείου και Φαρσάλων.

Το τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μεταφέροντας το παιδί στο εφημερεύον Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας.

Κατά τις πρώτες πληροφορίες, το παιδάκι φέρει τραυματισμό στο κεφάλι, ωστόσο μεταφέρθηκε σε αρκετά καλή κατάσταση στο νοσοκομείο.

Πηγή: onlarissa.gr

