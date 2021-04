Οικονομία

ΝΔ: Πώς η νέα εμπορική πολιτική της Ευρώπης επηρεάζει την Ελλάδα

Ήταν η πρώτη από μια σειρά τηλεδιασκέψεων που στόχο έχει την ανάδειξη σημαντικών θεμάτων που βρίσκονται στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής ατζέντας και καθορίζουν τις ζωές όλων των Ελλήνων.

Πώς επηρεάζουν τους Έλληνες παραγωγούς, εμπόρους αλλά και καταναλωτές η νέα εμπορική πολιτική της Ε.Ε. καθώς και οι συνθήκες που διαμορφώνονται στο παγκόσμιο εμπόριο από την εκλογή Biden και το Brexit ήταν, μεταξύ άλλων, τα βασικά θέματα συζήτησης σε συνάντηση εργασίας που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργου Στεργίου.

Ήταν η πρώτη από μια σειρά τηλεδιασκέψεων με τίτλο «Από τις Βρυξέλλες απευθείας στην Πειραιώς 62: Μαζί με τους ευρωβουλευτές μας κάνουμε zoom στην ατζέντα της Ευρώπης» που στόχο έχει την ανάδειξη σημαντικών θεμάτων που βρίσκονται στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής ατζέντας και καθορίζουν τις ζωές όλων των Ελλήνων.

Ο πρώην Πρόεδρος του Κόμματος, επικεφαλής της Κ.Ο. των Ευρωβουλευτών της ΝΔ και Αντιπρόεδρος του ΕΛΚ Βαγγέλης Μεϊμαράκης, προλογίζοντας την εκδήλωση, τόνισε τον κομβικό χαρακτήρα της Ε.Ε. στην καταπολέμηση της πανδημίας μέσω της κεντρικής διαπραγμάτευσης στην αγορά των εμβολίων. Παράλληλα, σημείωσε πως η Ελλάδα πλέον διαδραματίζει σημαίνοντα ρόλο και ασκεί ισχυρή επιρροή στους ευρωπαϊκούς Οργανισμούς. Τέλος, έστρεψε την προσοχή στην επόμενη ημέρα και στις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προχωρήσει η χώρα ώστε να οδηγηθεί στην ανάπτυξη, μέσα και από τα κεφάλαια που θα αντλήσει από την Ε.Ε.

Ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής Γιώργος Στεργίου τόνισε ότι «όλα όσα διαδραματίζονται στην Ευρώπη καθορίζουν πολλές πτυχές της καθημερινής μας ζωής και σε καμία περίπτωση η δύσκολη συγκυρία της πανδημίας δεν πρέπει να επισκιάσει τη σημασία τους» ενώ υπογράμμισε τη μεγάλη αλλαγή που έχει συντελεστεί από την ημέρα που ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται η πατρίδα μας σε διεθνές επίπεδο με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα την αποδοχή από την Ε.Ε. της πρότασης του Έλληνα Πρωθυπουργού για θέσπιση πράσινου ψηφιακού πιστοποιητικού για τον Covid-19.

Ο Γενικός Διευθυντής της ΝΔ και Αντιπρόεδρος του ΕΒΕΑ Γιάννης Μπρατάκος υπογράμμισε ότι «Έχει γίνει πολλή και στοχευμένη δουλειά από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και είναι πλέον σαφές πως μέσα από αυτήν την κρίση που βιώνει η χώρα μας είναι επιτακτική ανάγκη να αλλάξουμε το αναπτυξιακό και παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο μεγέθυνσης της οικονομίας μας και αναβάθμισης της χώρας μας στη βελτιωμένη έκδοσή της, την Ελλάδα 2.0».

Στη συνέχεια, τον λόγο πήρε η κεντρική ομιλήτρια της εκδήλωσης, η Ευρωβουλευτής και Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου, η οποία κατά την ομιλία της αναφέρθηκε στην πρόσφατα αναθεωρημένη εμπορική πολιτική της Ε.Ε. καθώς και στους σημαντικούς άξονες της ψηφιακής μετάβασης και πράσινης ανάπτυξης. Αναφερόμενη στο Brexit, τόνισε ότι η χώρα μας, μέσω του συμφώνου εμπορίου και συνεργασίας με το Ηνωμένο Βασίλειο, εξακολουθεί να έχει πλήρη πρόσβαση και ισότιμους όρους ανταγωνισμού. Μίλησε επίσης για τις σχέσεις της Ε.Ε. με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το θετικότερο περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί μετά την εκλογή Biden. Τέλος, παρουσίασε την πλατφόρμα της Ε.Ε. “Access2Markets” η οποία αποτελεί σημαντικό εργαλείο εξωστρέφειας για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της χώρας μας.

Σύντομες παρεμβάσεις έκαναν ο ευρωβουλευτής Γιώργος Κύρτσος, η Πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εξαγωγέων Χριστίνα Σακελλαρίδου, ο Πρόεδρος του ΕΒΕ Πειραιά Βασίλης Κορκίδης, και ο Πρόεδρος του ΕΦΕΠΑΕ και του Επιμελητηρίου Αχαΐας Πλάτων Μαρλαφέκας.

Συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, η ευρωβουλευτής Μαρία Σπυράκη, υποψήφιοι ευρωβουλευτές, Γραμματείς και στελέχη του κόμματος καθώς και Πρόεδροι Επιμελητηρίων και άλλων παραγωγικών φορέων από όλη την Ελλάδα. Τον συντονισμό της συζήτησης είχε ο Γραμματέας Παραγωγικών Τομέων της Νέας Δημοκρατίας Άκης Μπάφας.