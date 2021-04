Κόσμος

Πούτιν σε Ερντογάν: Πρέπει να διατηρηθεί η Συνθήκη του Μοντρέ

Τι ζήτησε ο πρόεδρος της Ρωσίας από τον Τούρκο ομόλογό του.

Η Συνθήκη του Μοντρέ, η κατάσταση στην Ουκρανία και η συνεργασία στον τομέα της από κοινού παραγωγής του ρωσικού εμβολίου Sputnik-V, ήταν τα κύρια θέματα που συζήτησαν ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής συνομιλίας που είχαν σήμερα.

Να διατηρηθεί το ισχύον καθεστώς σε Βόσπορο και Δαρδανέλια

Ο Ρώσος πρόεδρος επισήμανε την σημασία να διατηρηθεί η Συνθήκη του Μοντρέ, υπό το φως του σχεδίων της Άγκυρας να κατασκευάσει τη διώρυγα της Κωνσταντινούπολης, ανακοίνωσε το Κρεμλίνο.

«Σε σχέση με τα σχέδια κατασκευής από την Τουρκία της διώρυγας της Κωνσταντινούπολης από ρωσική πλευράς δόθηκε έμφαση στη διατήρηση, με στόχο τη διασφάλιση της περιφερειακής σταθερότητας και ασφάλειας, του ισχύοντος καθεστώτος των Στενών του Βοσπόρου και των Δαρδανελίων σύμφωνα με τους όρους της Συνθήκης του Μοντρέ του 1936», αναφέρεται στην ανακοίνωση του Κρεμλίνου.

Βάση οι συμφωνίες του Μινσκ του 2015

Ο Ρώσος πρόεδρος εξέφρασε επίσης την ανησυχία του για τις προκλητικές ενέργειες του Κιέβου, στις οποίες αναφέρθηκε κατά την διάρκεια της συνομιλίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Κρεμλίνου κατόπιν παράκλησης του Ερντογάν ο Ρώσος πρόεδρος «εξέθεσε τις ρωσικές προσεγγίσεις στην επίλυση της ενδοουκρανικής κρίσης» και «υπογραμμίστηκε ότι η μόνη βάση για την διευθέτηση είναι το σύνολο των μέτρων που προβλέπουν οι συμφωνίες του Μίνσκ του 2015».

Στην ανακοίνωση του Κρεμλίνου αναφέρεται ότι οι δύο ηγέτες συζήτησαν επίσης το θέμα της πώλησης και το ενδεχόμενο της από κοινού παραγωγής του ρωσικού εμβολίου Sputnik-V στην Τουρκία.

