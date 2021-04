Κόσμος

Πρίγκιπας Φίλιππος: πένθος στη Βρετανία - λιτή η κηδεία του

Με λουλούδια, ζωγραφιές και σημειώματα οι Βρετανοί τιμούν τον πρίγκιπα Φίλιππο. Οι πληροφορίες για την κηδεία του.

Ο πρίγκιπας Φίλιππος, σύζυγος της βασίλισσας Ελισάβετ, που αποτέλεσε ηγετική προσωπικότητα στη βρετανική βασιλική οικογένεια για σχεδόν επτά δεκαετίες, απεβίωσε γαλήνια το πρωί της Παρασκευής 9 Απριλίου 2021 σε ηλικία 99 ετών, όπως ανακοίνωσαν τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ.

Ο Δούκας του Εδιμβούργου, όπως ήταν επίσημα γνωστός, βρισκόταν στο πλάι της συζύγου του κατά τη διάρκεια της 69χρονης βασιλείας της, της πιο μακράς στη βρετανική Ιστορία.

Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Μπόρις Τζόνσον ανέφερε: "Ο πρίγκιπας Φίλιππος κέρδισε την αγάπη των γενεών εδώ στο Ηνωμένο Βασίλειο, σε ολόκληρη την Κοινοπολιτεία και σε όλο τον κόσμο. Ήταν ο μακροβιότερος σύμβουλος στην ιστορία, ένας από τους τελευταίους επιζώντες στη χώρα που είχε υπηρετήσει στον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο". Υπογράμμισε τις αποστολές του για ανδρεία και την εισβολή στη Σικελία, όπου έσωσε το πλοίο του με τη γρήγορη σκέψη του.

Οι λεπτομέρειες για την κηδεία

Η βρετανική κυβέρνηση ζήτησε από τους πολίτες να μην συναθροίζονται σε εξωτερικούς χώρους για να αφήσουν λουλούδια έξω από τις βασιλικές κατοικίες, μετά τον θάνατο του πρίγκιπα Φιλίππου. «Αν και πρόκειται για μια εξαιρετικά δύσκολη στιγμή για πολλούς, ζητάμε από τους πολίτες να μην συγκεντρώνονται έξω από τις βασιλικές κατοικίες και να συνεχίσουν να ακολουθούν τις υγειονομικές συστάσεις, ιδιαίτερα να αποφεύγουν να συναντώνται σε μεγάλες ομάδες και να ελαχιστοποιούν τις μετακινήσεις», δήλωσε ένας εκπρόσωπος του γραφείου του Πρωθυπουργού και του Υπουργικού Συμβουλίου. «Στηρίζουμε τον βασιλικό οίκο ζητώντας τα λουλούδια, ως φόρος τιμής (στον εκλιπόντα), να μην τοποθετούνται έξω από τις βασιλικές κατοικίες αυτή τη στιγμή».

Στο μεταξύ, η βασιλική εταιρεία College of Arms έκανε γνωστό πως δεν θα τελεστεί κρατική κηδεία με πλήρεις τιμές για τον εκλιπόντα πρίγκιπα Φίλιππο ούτε θα οργανωθεί λαϊκό προσκύνημα, λόγω των περιορισμών κατά της Covid-19. «Η κηδεία δεν θα είναι κρατική με πλήρεις τιμές και δεν θα προηγηθεί λαϊκό προσκύνημα.

Η σορός της Αυτού Βασιλικής Υψηλότητας θα μεταφερθεί στο Κάστρο του Ουίνδσορ ενόψει της κηδείας στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου. Αυτό συμβαδίζει με την παράδοση και τις επιθυμίες του εκλιπόντα», αναφέρει το College of Arms. «Τα σχέδια για την κηδεία έχουν αναθεωρηθεί δεδομένων των υφιστάμενων συνθηκών που έχουν προκύψει από την πανδημία Covid-19 και δυστυχώς ζητείται οι πολίτες να μην επιχειρήσουν να παραστούν ή να συμμετάσχουν σε καμία από τις διαδικασίες που συνθέτουν την κηδεία».

Με λουλούδια, ζωγραφιές και σημειώματα οι Βρετανοί τιμούν τον πρίγκιπα Φίλιππο

Συγκινημένοι από τον θάνατο του πρίγκιπα Φίλιππου, εκφράζοντας τη συμπαράστασή τους στην Ελισάβετ Β΄ που έχασε «το στήριγμά της», Βρετανοί και ξένοι κάτοικοι του Ηνωμένου Βασιλείου, αφήνουν λουλούδια και σημειώματα συμπαράστασης κοντά στο κάστρο του Γουίνδσορ και τα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ, στο Λονδίνο.

«Ζω 20 χρόνια στην Αγγλία και αγαπάμε τη βασιλική οικογένεια, όπως όλος ο κόσμος εδώ», είπε η Καρέν Λιουγουέλιν, μια Γαλλίδα παντρεμένη με Ουαλό, που πήγε στο κάστρο του Γουίνδσορ για αφήσει ένα μπουκέτο με τουλίπες. «Πάθαμε πραγματικό σοκ το πρωί, πονά η καρδιά μας για τη βασίλισσα. Αυτό είναι το πιο σκληρό πράγμα, όλοι σκεφτόμαστε ότι η βασίλισσα θα είναι τώρα μόνη της χωρίς το στήριγμά της», πρόσθεσε.

Ο δούκας του Εδιμβούργου πέθανε σε ηλικία 99 ετών, μόλις δύο μήνες πριν κλείσει έναν αιώνα ζωής. Ανάμεσα στα εκατοντάδες μπουκέτα που στοιβάζονται μπροστά στα κάγκελα του πύργου, ξεχωρίζουν και μερικές ζωγραφιές παιδιών. «Αγαπητή βασίλισσα Ελισάβετ, λυπάμαι για τον άνδρα σας, τον πρίγκιπα Φίλιππο», έγραψε ένα μικρό παιδί, σε ένα φύλλο χαρτί όπου ζωγράφισε πολλές καρδιές και λουλούδια. Εδώ και πάνω από έναν χρόνο το βασιλικό ζεύγος ζούσε απομονωμένο στον πύργο του Γουίνδσορ, λόγω της πανδημίας. Εκεί έσβησε σήμερα το πρωί ο πρίγκιπας.

Η Ιρίνα Μπλατόνοβα, μια 32χρονη Ρωσίδα που ζει σε μικρή απόσταση, είπε ότι ο Φίλιππος ήταν «φανταστικός, πολύ κοντά στους ανθρώπους και πολύ αστείος». Στο Λονδίνο, πολλοί ήταν εκείνοι που πήγαν να δουν από κοντά την επίσημη ανακοίνωση του θανάτου, που έχει αναρτηθεί στο παλάτι του Μπάκιγχαμ, την επίσημη κατοικία της βασίλισσας στην πρωτεύουσα.

Οι αρχές ζήτησαν από τους πολίτες να μην πηγαίνουν έξω από τις βασιλικές κατοικίες, δεδομένου ότι απαγορεύονται οι συναθροίσεις, με βάση τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Παρ’ όλ’ αυτά, κάποιοι πήγαν να αφήσουν σημειώματα, λουλούδια, ακόμη και βρετανικές σημαίες στο πεζοδρόμιο. Οι αστυνομικοί που περιπολούν στην περιοχή υπενθυμίζουν στον κόσμο να τηρεί τις αποστάσεις. «Είναι πραγματικά μια θλιβερή ημέρα. Έζησε μια απίστευτη και πλούσια ζωή και είναι μεγάλη απώλεια για την οικογένειά και τη σύζυγό του, αφού ήταν αχώριστοι», είπε η Σάρα Άλισον, 31 ετών, που πήγε στα ανάκτορα μαζί με την 4χρονη κόρη της.

Ο Κρις Γκριν, ένας 57χρονος υπάλληλος, πήγε στο παλάτι αμέσως μόλις έμαθε το νέο «για να προσευχηθεί και να τιμήσει» τον Φίλιππο. Ο δούκας είχε νοσηλευτεί πρόσφατα και επέστρεψε στο Γουίνδσορ στις 16 Μαρτίου. «Λόγω της ηλικίας του και των πρόσφατων προβλημάτων υγείας, (ο θάνατός του) δεν ήταν μεγάλο σοκ, όμως είναι μια από αυτές τις στιγμές που θα θυμόμαστε ως σημαντικές», είπε ο Γκριν.

Μια γυναίκα, που έδωσε μόνο το μικρό της όνομα, Σάντρα, τόνισε ότι ο Φίλιππος ήταν «η πεμπτουσία της υπηρεσίας και της αφοσίωσης στη χώρα του», δηλώνοντας πολύ ικανοποιημένη επειδή τόσοι πολλοί άνθρωποι πήγαν να τον τιμήσουν. «Ήταν ο πατριάρχης μιας από τις ισχυρότερες οικογένειες στον κόσμο. Πιστεύω ότι αυτό είναι ένα σημείο καμπής για τη βασιλική οικογένεια», κατέληξε.





ΗΠΑ, Γερμανία, Γαλλία και Ισπανία χαιρετίζουν το "αίσθημα καθήκοντος" του πρίγκιπα Φίλιππου

Την αίσθηση «υπηρεσίας και αφοσίωσης» του πρίγκιπα Φιλίππου, ο οποίος απεβίωσε σήμερα, χαιρέτισαν ο βασιλιάς και η βασίλισσα της Ισπανίας στο συλλυπητήριο μήνυμά τους. «Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ τις στιγμές που μοιραστήκαμε μαζί του» και την αφοσίωσή του «στο Στέμμα και στο Ηνωμένο Βασίλειο στο πλευρό σας», γράφουν ο Φίλιππος Στ΄ και η βασίλισσα Λετίθια στο μήνυμά τους προς την βασίλισσα Ελισάβετ για τον θάνατο του συζύγου της.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν χαιρέτισε επίσης «τις δεκαετίες αφοσίωσης» του δούκα του Εδιμβούργου «στο λαό του Ηνωμένου Βασιλείου, την Κοινοπολιτεία και την οικογένειά του». Στην ανακοίνωσή του ο Αμερικανός πρόεδρος δεν παραλείπει να αναφερθεί επίσης στις «περιβαλλοντικές» ανησυχίες και το έργο του πρίγκιπα στον τομέα αυτόν.

Η καγκελάριος της Γερμανίας Άγγελα Μέρκελ εξέφρασε τη «βαθύτατη θλίψη της» για τον θάνατο του 99χρονου πρίγκιπα, με μήνυμα που ανάρτησε στο Twitter η εκπρόσωπός της, Ούλρικε Ντέμερ. «Η φιλία του για τη Γερμανία, η ειλικρίνειά του και το αίσθημα του καθήκοντος (που τον διέκρινε) θα μείνουν αξέχαστα», τόνισε η Ντέμερ, εκ μέρους της καγκελαρίου.

Ο επικεφαλής της γαλλικής διπλωματίας Ζαν-Ιβ Λε Ντριάν αναφέρθηκε από την πλευρά του στην «ευρωπαϊκή μοίρα» του πρίγκιπα Φιλίππου, ο οποίος έζησε έναν αιώνα αναταραχών και ελπίδας στη Γηραιά Ήπειρο. «Μετά την απώλεια του πρίγκιπα Φίλιππου, η Γαλλία συμμερίζεται τη θλίψη των φίλων του στην απέναντι πλευρά της Μάγχης και χαιρετίζει την ευρωπαϊκή και βρετανική μοίρα ενός ανθρώπου που υπήρξε σύγχρονος ενός αιώνα δοκιμασιών και ελπίδων για την ήπειρό μας», έγραψε στο Twitter ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας, συνοδεύοντας την ανάρτησή του με μια φωτογραφία του δούκα μαζί με τον στρατηγό Σαρλ ντε Γκολ.

Μηνύματα από την Ελλάδα για τον θάνατο του πρίγκιπα Φίλιππου

Τα θερμά της συλλυπητήρια προς την Βασίλισσα Ελισάβετ, την βασιλική οικογένεια και τον βρετανικό λαό, για την απώλεια του δούκα του Εδιμβούργου, πρίγκιπα Φιλίππου, εξέφρασε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, μέσω twitter. Στην ανάρτησή της, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας τονίζει ότι ο πρίγκιπας Φίλιππος, ο οποίος γεννήθηκε στην Κέρκυρα, υπηρέτησε με αφοσίωση την πατρίδα του για πολλές δεκαετίες.

"Εκ μέρους του ελληνικού λαού, θα ήθελα να εκφράσω τα βαθύτατα συλλυπητήριά μας στην Αυτής Μεγαλειότητα τη Βασίλισσα και τη Βασιλική Οικογένεια για τη θλιβερή είδηση του θανάτου του Πρίγκιπα Φιλίππου, Δούκα του Εδιμβούργου" αναφέρει ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης στο Twitter. "Η Αυτού Βασιλική Υψηλότητα προσέφερε με αφοσίωση τις υπηρεσίες του στο Στέμμα, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Κοινοπολιτεία επί πολλές δεκαετίες. Η συνεισφορά του στον δημόσιο βίο, σε φιλανθρωπικές δραστηριότητες, αλλά και το έργο του με τους νέους θα λείψουν πολύ" τονίζει ο κ. Μητσοτάκης.

Τα πιο θερμά συλλυπητήρια στη Βασίλισσα Ελισάβετ, τη βασιλική οικογένεια και τον βρετανικό λαό για την απώλεια του πρίγκιπα Φίλιππου, εκφράζει μέσω Twitter το υπουργείο Εξωτερικών. Στην ίδια ανάρτηση, το υπουργείο Εξωτερικών επισημαίνει πως ο πρίγκιπας Φίλιππος υπηρέτησε με αφοσίωση τη χώρα του για πολλές δεκαετίες. «Εκφράζουμε τα πιο θερμά μας συλλυπητήρια στην Βασίλισσα Ελισάβετ, τη βασιλική οικογένεια και το βρετανικό λαό για την απώλεια του Πρίγκιπα Φίλιππου, που υπηρέτησε με αφοσίωση τη χώρα του για πολλές δεκαετίες» αναφέρει χαρακτηριστικά.

