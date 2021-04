Κόσμος

Γιώργος Καραϊβάζ: η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και το μήνυμα στα ελληνικά για τη δολοφονία του

Τι αναφέρει, σε μήνυμά της στο Twitter, η Προέδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για τη δολοφονία του Γιώργου Καραϊβάζ.

Στην υπόθεση της δολοφονίας του Γιώργου Καραϊβάζ αναφέρεται σε ανακοίνωσή της στο Twitter η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

"Οι σκέψεις μου είναι με την οικογένεια του Γιώργου Καραϊβάζ. Ελπίζω οι εγκληματίες να προσαχθούν σύντομα στη δικαιοσύνη" αναφέρει στο μήνυμά της και προσθέτει:

"Η δολοφονία ενός δημοσιογράφου είναι μια απεχθής, δειλή πράξη. Η Ευρώπη αντιπροσωπεύει την ελευθερία. Και η ελευθερία του Τύπου ίσως είναι η πιο ιερή από όλες. Οι δημοσιογράφοι πρέπει να είναι σε θέση να εργάζονται με ασφάλεια".

Σασόλι: είναι συντετριμμένος...

Στην ενέδρα θανάτου, που έστησαν άγνωστοι, στον Γιώργο Καραϊβάζ αναφέρθηκε μέσω Twitter και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νταβίντ Σασόλι.

"Συντετριμμένος μαθαίνω την δολοφονία του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ. Η έρευνα οφείλει να διαλευκάνει άμεσα κατά πόσον η δολοφονία σχετίζεται με την επαγγελματική του δραστηριότητα. Θερμά συλλυπητήρια στο οικογενειακό κ φιλικό του περιβάλλον" τόνισε.

Γιούροβα: Πρέπει να απονεμηθεί δικαιοσύνη

Την απονομή δικαιοσύνης για τη δολοφονία του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ ζητεί η αντιπρόεδρος της Κομισιόν και Επίτροπος για τις Αξίες και τη Διαφάνεια, Βιέρα Γιούροβα.

Ειδικότερα σημειώνει: «Είμαι βαθιά σοκαρισμένη μετά τις αναφορές ότι ο δημοσιογράφος Γιώργος Καραϊβάζ πυροβολήθηκε στη Αθήνα. Οι σκέψεις μου είναι με την οικογένεια και τους συναδέλφους του. Πρέπει να απονεμηθεί δικαιοσύνη και η ασφάλεια των δημοσιογράφων πρέπει να εγγυηθεί».

