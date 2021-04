Τεχνολογία - Επιστήμη

Ο ΕMA επανεξετάζει το εμβόλιο της Johnson & Johnson

Τι προκάλεσε την επανεξέταση του εμβολίου. Διευρύνεται η έρευνα για το AstraZeneca.

Η ευρωπαϊκή ρυθμιστική αρχή φαρμάκων δήλωσε σήμερα ότι επανεξετάζει αναφορές για σπάνια περιστατικά θρομβώσεων σε τέσσερις ανθρώπους που έλαβαν το εμβόλιο της Johnson & Johnson κατά της COVID-19 και πως διεύρυνε την έρευνά της για το εμβόλιο της AstraZeneca ώστε να περιλάβει αναφορές για περιστατικά αιμορραγίας.

Από τα τέσσερα σοβαρά περιστατικά θρομβώσεων και χαμηλού αριθμού αιμοπεταλίων, τρία σημειώθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες κατά τη χορήγηση του εμβολίου της J&J από τη μονάδα της, Jansseen, ανέφερε σήμερα ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA), ο οποίος πρόσθεσε ότι ένας άνθρωπος πέθανε και πως ένα περιστατικό καταγράφηκε σε κλινική δοκιμή.

Είναι η πρώτη φορά που γίνεται γνωστό ότι ο EMA διεξάγει έρευνα για το εμβόλιο της J&J, ενώ το εμβόλιο κατά του κορονοϊού της AstraZeneca βρίσκεται στο μικροσκόπιο εδώ και εβδομάδες για πιθανή σχέση με σπάνια περιστατικά θρόμβων στον εγκέφαλο και στην κοιλιά, την οποία έχει επιβεβαιώσει ο EMA.

Η εδρεύουσα στις ΗΠΑ J&J ανέφερε πως έχει ενημερωθεί για τις αναφορές περί θρόμβων που συνδέονται πιθανόν με το εμβόλιό της κατά της COVID-19 και για άλλες, και εργάζεται από κοινού με τις ρυθμιστικές αρχές προκειμένου να αξιολογήσει τα δεδομένα και να παράσχει σχετική πληροφόρηση.

"Προς το παρόν, δεν έχει καταδειχθεί σαφής αιτιώδης σχέση ανάμεσα σε αυτά τα σπάνια γεγονότα και το εμβόλιο της Janssen κατά της COVID-19", ανέφερε η εταιρία σε μήνυμα που εστάλη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Ο EMA ανέφερε επίσης πως δεν είναι ακόμη σαφές αν υπάρχει σχέση ανάμεσα στα δύο εμβόλια και τα περιστατικά που αναφέρθηκαν και πως η επιτροπή φαρμακοεπαγρύπνησης θα αποφασίσει αν χρειάζεται κάποια ρυθμιστική δράση.

Ορισμένες χώρες στην Ευρώπη και στην Ασία έχουν περιορίσει τη χρήση του εμβολίου της AstraZeneca, Vaxzervia, σε νεότερης ηλικίας ανθρώπους έπειτα από μια επικαιροποίηση των ρυθμιστικών αρχών της ΕΕ και της Βρετανίας αυτή την εβδομάδα σύμφωνα με τις οποίες υπάρχει σχέση ανάμεσα στα περιστατικά και το εμβόλιο. Οι ρυθμιστικές αρχές έχουν πει πως τα ωφέλη του εμβολίου υπερτερούν των κινδύνων.

Το μονοδοσικό εμβόλιο της J&J έχει λάβει έγκριση για χρήση στην ΕΕ, αλλά η χορήγησή του δεν έχει ξεκινήσει ακόμη. Τώρα χρησιμοποιείται κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο EMA ανέφερε ακόμη ότι έχουν αναφερθεί πέντε περιπτώσεις συνδρόμου διαρροής τριχοειδών αγγείων που συνδέονται με το εμβόλιο της AstraZeneca.

Το σύνδρομο αυτό, κατά το οποίο αίμα διαρρέει από τα μικρότατα αυτά αιμοφόρα αγγεία προς τους μύες και σωματικές κοιλότητες, χαρακτηρίζεται από οίδημα και πτώση της πίεσης του αίματος.

H AstraZeneca δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλια.

Τα εμβόλια της J%J και της AstraZeneca είναι δύο από τα τέσσερα εμβόλια που έχουν λάβει έγκριση για τους εμβολιασμούς κατά της COVID-19 στην Ευρώπη.

