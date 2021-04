Αθλητικά

Euroleague: Ο Ολυμπιακός είπε αντίο με νίκη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με ρεκόρ έκλεισε τη σεζόν ο Ολυμπιακός, που επικράτησε της Χίμκι στο ΣΕΦ στην 34η αγωνιστική της κανονικής περιόδου της Euroleague.

Με 16 νίκες σε 34 αγώνες, ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε την πορεία του στη φετινή Euroleague, επικρατώντας με 82-75 της Κίμκι, στο ΣΕΦ. Εν τη απουσία κινήτρου και φιλάθλων, η τελευταία εμφάνιση των δύο ομάδων στη διοργάνωσε παρέπεμπε σε... φιλικό.

Δεν είχε το καλύτερο δυνατό ξεκίνημα ο Ολυμπιακός, όπως φαίνεται και από τους 13 πόντους (8-13) που δέχτηκε στα πρώτα 3 λεπτά μετά το τζάμπολ, με τον Μπαρτζώκα να έχει ξεκινήσει βασικούς τους Σπανούλη, Τζένκινς, Χαραλαμπόπουλο, Βεζένκοφ και Έλις. Ο “Kill-Bill” που πάτησε παρκέ και στα 34 παιχνίδια των «ερυθρόλευκων» φέτος, μοίρασε γρήγορα όμως 3 ασίστ, τις οποίες είχε αυξήσει σε 6 μέχρι να ολοκληρωθεί η πρώτη περίοδος. Ο Βεζένκοφ βγήκε ένα ακόμη μπροστά, πέτυχε 10 πόντους και μετά το 14-13 υπέρ των Πειραιωτών η Κίμκι κυνηγούσε στο σκορ (24-18 σκορ 1ης περιόδου).

Οι Σλούκας, Λαρεντζάκης, Χάρισον, Πρίντεζης και Κουφός «πήραν τη σκυτάλη» στο 2ο δεκάλεπτο. Ο Ολυμπιακός «χτυπούσε» στη ρακέτα την Κίμκι, η οποία όμως με εξαιρετικά ποσοστά έξω από τα 6.75 (8/13 τρίποντα στο α΄ μέρος έναντι 3/13 των γηπεδούχων) «ροκάνισε» τη διαφορά. Κυρίως ήταν λόγω των… δύσκολων που έβαζε ο Έρικ ΜακΚόλουμ στην «ερυθρόλευκη» άμυνα. Όταν ο Αμερικανός γκαρντ έφτασε τους 10 πόντους, η Κίμκι προσπέρασε με 35-36, οι Μόνια και Πονκρασόφ «έγραψαν» το 37-41, για να στείλουν με δικά τους καλάθια τον Ολυμπιακό στα αποδυτήρια με προβάδισμα, 42-41, ο Σλούκας και Κουφός. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας είχε δώσει χρόνο συμμετοχής και στους 11 παίκτες του, αλλά πέραν από τα παράπονά του για την άμυνα, θα ήθελε να είχαν μοιράσει καλύτερα την μπάλα στο α΄ μέρος. Πάντως, ο Ολυμπιακός είχε 15/19 δίποντα στο πρώτο 20άλεπτο, την ώρα που η ρωσική ομάδα είχε 7/21.

Με +8, 49-41, ξέφυγε ο Ολυμπιακός στις αρχές της 3ης περιόδου, από λύσεις που έδωσαν κατά σειρά οι Βεζένκοφ, Έλις και Χαραλαμπόπουλος κι ενώ ο Σπανούλης έφτασε τις 9 ασίστ! Όμως, αμυντικά δεν βελτιώθηκε η ομάδα του Πειραιά, επιτρέποντας στην Κίμκι να μειώσει σε 52-50. Ο Σακίελ ΜακΚίσικ αποφάσισε να συναγωνιστεί στο σκοράρισμα τον Βεζένκοφ και η αποτελεσματικότητα του Αμερικανού οδήγησε στο +8, 63-55, τον Ολυμπιακό στο 30ο λεπτό.

Η ομάδα του Πειραιά ήθελε να πει το «αντίο» στη Euroleague για φέτος με νίκη, για λόγους γοήτρου, και το πέτυχε χάρη στην επιθετική πολυφωνία που επέδειξε στο 4ο δεκάλεπτο. Ο Βεζένκοφ έφτασε τους 20 πόντους με την έναρξη αυτού, ο ΜακΚίσικ έγινε γρήγορα διψήφιος και ο Πρίντεζης κέρδισε μάχες στη ρακέτα για το 79-66 και μέχρι να ακουστεί η κόρνα της λήξης, ο ηλεκτρονικός πίνακας έδειχνε 82-75.

«Εγώ θέλω να μείνω, αν με θέλουν οι πρόεδροι, εγώ θα είμαι εδώ τη νέα σεζόν,» δήλωσε ο Γιώργος Πρίντεζης, μετά το τέλος του αγώνα. Double double, με 20 πόντους και 11 ριμπάουντ, σημείωσε ο Σάσα Βεζένκοφ. Συνολικά έξι παίκτες του Ολυμπιακού (μαζί με Πρίντεζη, Έλις, Κουφό, ΜακΚίσικ και Χαραλαμπόπουλο) πέτυχαν διψήφιο νούμερο πόντων.

Ο αρχηγός του Ολυμπιακού, Βασίλης Σπανούλης, χρειαζόταν... 41 πόντους για να προσπεράσει τον Νίκο Γκάλη ως πρώτος σκόρερ στην ιστορία των ευρωπαϊκών κυπέλλων, κάτι που όπως όλα δείχνουν θα πετύχει τη νέα σεζόν στη Euroleague, με δεδομένη την επιθυμία του να αγωνιστεί για έναν ακόμη χρόνο. Ο Kill-Bill πέτυχε μόνο 1 πόντο, έφτασε τους 4.872 πόντους σε 403 αγώνες στην Ευρώπη, ενώ ο Γκάλης έκλεισε την καριέρα του με 4.911 πόντους σε 148 αγώνες.

O Κώστας Σλούκας, πάντως «έπιασε» τον Μίλος Τεόντοσιτς στην 7η θέση του πίνακα με τους κορυφαίους πασέρ στη σύγχρονη ιστορία της EuroLeague, με 1.126, μοιράζοντας 4 έξτρα πάσες.

Χωρίς τους Κώσtα Παπανικολάου, Χασάν Μάρτιν και Λιβιό Ζαν-Σαρλ αγωνίστηκε η ομάδα του Πειραιά. Από την ουραγό Κίμκι που παρατάχθηκε με σύνθεση ανάγκης (εννέα παίκτες), πρώτος σκόρερ αναδείχτηκε ο Έρικ ΜακΚόλουμ με 17 πόντους, 14 πρόσθεσε ο Ιγκόρ Βιάλτσεφ και 12 ο Βασίλι Καράσεφ.

Τα δεκάλεπτα: 24-18, 42-41, 63-55, 82-75

Διαιτητές: Γκαρθία (Ισπανία), Ρότσα (Πορτογαλία), Σεμές (Ισραήλ)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Χάρισον, Χαραλαμπόπουλος 10 (2), Λαρεντζάκης 1, Σπανούλης 1, Σλούκας 5 (1), Βεζένκοφ 20 (1), Πρίντεζης 14 (1), Τζένκινς, Κουφός 10, Έλις 11, ΜακΚίσικ 10

ΚΙΜΚΙ (Αντρέι Μάλτσεφ): ΜακΚόλουμ 17 (2), Καράσεφ 12 (2), Ζαϊτσεφ, Βιάλτσεφ 14 (4), Μόνια 8 (2), Σαράποφ 4, Πονκρασόφ 6 (2), Βορόνοφ 8, Βάλιεφ 6

Ειδήσεις σήμερα:

Γιακουμάκης: μεταγραφικές “σειρήνες” από τη Βρετανία

“Συμβόλαιο θανάτου” για τον Γιώργο Καραϊβάζ “βλέπουν” οι αστυνομικοί (βίντεο)

Πέθανε ο DMX