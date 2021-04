Τεχνολογία - Επιστήμη

Έγκριση του εμβολίου της για εφήβους ζητά η Pfizer

Οι εταιρείες Pfizer BioNTech υπέβαλαν αίτημα στις αμερικανικές ρυθμιστικές αρχές.

Οι φαρμακευτικές εταιρείες Pfizer BioNTech υπέβαλαν την Παρασκευή αίτημα στις αμερικανικές ρυθμιστικές Αρχές ζητώντας να εγκρίνουν το εμβόλιό τους και για τις ηλικίες 12-15 ετών. Στην ανακοίνωση οι δύο εταιρείες αναφέρουν ότι σκοπεύουν να υποβάλουν το ίδιο αίτημα και στις ρυθμιστικές Αρχές άλλων χωρών «εντός των επόμενων ημερών».

Δυσχέρειες στην παραγωγή εμβολίων στην Ευρώπη

Εν τω μεταξύ, η Ευρωπαϊκή Ένωση ανησυχεί ότι θα υπάρξουν δυσχέρειες στην παραγωγή εμβολίων κορονοϊού στην Ευρώπη και αναζητά λύσεις. Αυτό προκύπτει από εσωτερική έκθεση της Ομάδας Δράσης (Taskforce) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα εμβόλια, την οποία επικαλείται το οικονομικό περιοδικό Business Insider.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, υπάρχουν πραγματικές ή επαπειλούμενες ελλείψεις κυρίως σε νανοσωματίδια λιπιδίων, τα οποία είναι απαραίτητα για την παραγωγή εμβολίων, καθώς επίσης και σε φαρμακευτικές σακούλες μιας χρήσης και φίλτρα. Όσον αφορά στο τελευταίο, υπάρχουν ακόμη «σημαντικές ελλείψεις».

Η εσωτερική έκθεση χρονολογείται από τις 30 Μαρτίου, αναφέρει το περιοδικό. Σύμφωνα όμως με μία εκπρόσωπο του Επιτρόπου Εμπορίου της Ευρωπαϊκή Ένωσης και τον επικεφαλής της Ομάδας Δράσης (Taskforce) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τιερί Μπρετόν αντικατοπτρίζει την τρέχουσα κατάσταση.

«Παρατηρήσαμε (επίσης) ότι υπάρχει έλλειψη ιδίως από φαρμακευτικές σακούλες εμβολίων», είπε η εκπρόσωπος στο «Business Insider», παρέμποντας ταυτόχρονα σε επένδυση άνω των 25 εκατομμυρίων ευρώ της αμερικανικής φαρμακευτικής εταιρείας Merck που τις παράγει σε εργοστάσιο στη Γαλλία. Αυτή η επένδυση αναφέρεται επίσης και στην εν λόγω εσωτερική έκθεση της Κομισιόν και πρόκειται να βοηθήσει στην αντιμετώπιση των υπαρχουσών ελλείψεων.

Στην έκθεση της Ομάδας Δράσης (Taskforce) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα εμβόλια γίνεται επίσης λόγος για πρώτες συνομιλίες με τις ΗΠΑ σχετικά με «τις ελλείψεις κατά μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού ΕΕ-ΗΠΑ».

Η εκπρόσωπος του Επιτρόπου Εμπορίου της Ευρωπαϊκή Ένωσης επιβεβαίωσε περαιτέρω τις «ανησυχίες σχετικά με την έλλειψη νανοσωματιδίων λιπιδίων, τα οποία χρησιμοποιούνται για την παρασκευή εμβολίων mRNA», όπως αυτά που παρασκευάζει η γερμανική Biontech.

«Αυτή τη στιγμή αναζητούμε διάφορες λύσεις για την αποφυγή ελλείψεων. Στις 29 και 31 Μαρτίου πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις μεταξύ κατασκευαστών και προμηθευτών εμβολίων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τους κάλεσε στα μέσα του περασμένου μήνα για να συζητήσουν τα προβλήματα στην παραγωγή εμβολίων κορονοϊού», δήλωσε η εκπρόσωπος.

Σύμφωνα μάλιστα με την έκθεση, δήλωσαν συμμετοχή 339 εκπρόσωποι 229 εταιρειών συμπεριλαμβανομένων όλων των μεγάλων παρασκευαστών εμβολίων που έχουν υπογράψει συμβόλαια με την ΕΕ.

